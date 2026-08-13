Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8!
V tomto měsíci Motorola představila tablet Moto Pad 70 a nyní firma pokračuje v kategorii mobilů. Na trh se...
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Celosvětový trh se smartphony pokračuje v poklesu. Podle nové zprávy společnosti FDM CCS Insight se ve...
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