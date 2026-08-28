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Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji

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Dennívýzva
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Pařížanky ho nosí v kabelce celý rok a sahají po něm spíš ze zvyku než z nějakého výpočtu. Je to obyčejný kus lehké látky, který uvážete rychleji, než si stihnete nanést rtěnku. Deset let vám přes noc samozřejmě neodečte nikdo, jenže optický rozdíl v zrcadle bývá překvapivě zřetelný. A rozhoduje o něm jedna drobnost, kterou většina žen dělá přesně naopak.
Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji

Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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