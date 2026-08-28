Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji

Pařížanky ho nosí v kabelce celý rok a sahají po něm spíš ze zvyku než z nějakého výpočtu. Je to obyčejný kus lehké látky, který uvážete rychleji, než si stihnete nanést rtěnku. Deset let vám přes noc samozřejmě neodečte nikdo, jenže optický rozdíl v zrcadle bývá překvapivě zřetelný. A rozhoduje o něm jedna drobnost, kterou většina žen dělá přesně naopak.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Řeč je o šátku. Francouzský styl po šedesátce stojí na jednoduchém základu, tedy džínách, bílém tričku a saku, a na jednom výraznějším doplňku, který celý dojem posune. Tím doplňkem bývá právě šátek.
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Když se šátek utáhne natěsno pod čelist, vznikne kolem krku pevný pruh látky, který krk opticky zkrátí a hlavu přisadí blíž k ramenům. Výsledek pak roky spíš přidává. Látka má na krku ležet volně, aby se dala pod uzel prostrčit dlaň.
Francouzky proto uzel posouvají níž, klidně až do výstřihu, a konce nechávají viset dolů. Konce, které míří dolů, vedou oko svisle, takže krk i celá horní polovina působí delší. Stejně dobře funguje volný posuvný uzel, jednoduchý uzel posunutý ke straně nebo šátek jen tak ledabyle přehozený přes ramena.
Foto: Shutterstock.com Barva u brady rozhoduje víc než barva halenky
Obličej nikdy nevnímáme samostatně, oko ho porovnává s tím, co je hned vedle. A nejblíž tváři je právě látka u krku. Když má rozjasňující odstín, světlo se od ní odrazí vzhůru a dorazí až k tváři. Pleť pak vypadá odpočatěji a rysy měkčeji.
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Černá umí opak. Je praktická a ladí se vším, jenže těsně pod bradou vytvoří tvrdý předěl, na kterém víc vyniknou stíny pod očima i jemné linky kolem úst. Vyhazovat ji nemusíte, stačí mezi tmavou látku a obličej vložit něco světlejšího nebo barevného.
Foto: Shutterstock.com Hedvábí, len nebo bavlna, jen ne polyester
Na materiálu záleží víc, než se zdá. Hedvábí a satén krk jemně obepnou a mají přirozený lesk, len a bavlna se vážou předvídatelněji a lépe drží tvar, zatímco kašmír se hodí do chladnějších dnů. Polyester a akryl působí na dotek nepřirozeně, elektrizují a celý outfit srazí dolů.
Cena přitom nerozhoduje. Nemusíte utrácet za luxusní značku, protože parádu udělá i bavlněný šátek za pár set korun nebo zachovalý kousek ze sekáče.
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Který odstín je zrovna ten váš, zjistíte doma a zadarmo. Postavte se k oknu na denní světlo, ideálně bez výrazného líčení, a postupně si přikládejte pod bradu šátky a trička, která máte ve skříni.
U jednoho se tvář rozsvítí a oči ožijí, u druhého pleť zešedne. Ten první si zapamatujte, protože je to váš osobní rozjasňovač. A pak ho noste tam, kam se lidem při rozhovoru dívá oko, tedy ke krku, k uším a k výstřihu.
Foto: Unsplash.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/chrante-dekolt-satkem, https://moramo.cz/blogs/moda/jak-uvazat-satek, https://www.iglanc.cz/moda/italky-styl-outfit-satek-hedvabi-kasmir-bavlna-len-podton/, https://www.relaxeo.cz/trik-s-satkem-kolem-krku-ktery-omladi-o-10-let-francouzky-ho-znaji-desitky-let-a-cesky-ho-objevuji/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francie-moda-zeny-60-nenucena-elegance/ Přečtěte si také: Nejhorší vejce ze supermarketu: Češi je snídají každý den a ani neví, co je s nimi špatně