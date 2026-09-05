Ostuda na US Open. Sabalenková přerušila zápas, ve vzduchu cítila odér z psychoaktivní látky

4. září 2026, kurt Louise Armstronga, třetí gem zápasu třetího kola. Aryna Sabalenková servíruje za stavu 30:0 proti Kamille Rachimovové, zastaví se a obrátí se na umpire Evu Asderaki-Mooreovou. „Někdo tady kouří trávu,“ řekne do mikrofonu. Hra se krátce přeruší, než pokračuje dál. Sabalenková nakonec zápas vyhraje hladce 6:1, 6:1, ale výsledek se ztratí za příběhem, který s tenisem nemá nic společného. Světová jednička musela během grandslamu řešit základní podmínky utkání místo soupeřky.
Co přesně se na kurtu stalo
Podle informací agentury Reuters Sabalenková upozornila rozhodčí na silný odér marihuany, který se šířil po kurtu. Sama po zápase přiznala, že neví, jestli pach přicházel z hlediště, nebo zvenčí. Zmiňovala vítr, který mohl zápach zanést do stadionu. „Je těžké se s tím pachem soustředit, když se snažíte hrát na maximum,“ popsala situaci. Přerušení bylo krátké, dostupné záznamy mluví o momentu mezi body, ne o formálním zastavení hry na minuty. Přesto stačilo k tomu, aby se z banálního rušení stal reputační problém.
Jessica Pegulaová, která ve stejný čas hrála na sousedním Arthuru Asheovi, Sabalenkové veřejně přitakala. Vnější vlivy by podle ní neměly zasahovat do toho, aby byl zápas čistě tenisovým soubojem.
Proč zrovna Armstrong a proč se to opakuje
Stadion Louise Armstronga je záměrně navržený jako přirozeně ventilovaný, s velkými otevřenými konci a bez klasické klimatizace. Architektura, kterou USTA prezentuje jako inovativní řešení pro divácký komfort, má ale vedlejší efekt: pachy z okolí pronikají dovnitř snáz než na hlavním Arthuru Asheovi, kde při uzavřené střeše funguje řízený chladicí a ventilační systém.
A nejde o první případ. V roce 2023 si na zápach marihuany stěžovala Maria Sakkariová na Courtu 17. Alexander Zverev i Markéta Vondroušová tehdy mluvili o tom, že je pach na menších kurtech cítit opakovaně. USTA tehdy podle AP nenašla důkaz, že by se kouřilo přímo v hledišti. Agentura AP navíc v textu o atmosféře US Open 2025 zmiňuje pachy marihuany jako součást typického chaosu Flushing Meadows. Když se stejný problém vrací třetí rok po sobě a zasáhne zápas světové jedničky, přestává být kuriozitou. Je to systémová slabina prostředí turnaje.
Co říkají pravidla a co hrozí viníkovi
Kouření i vapování jsou uvnitř areálu US Open výslovně zakázané kodexem chování turnaje. V New Yorku je navíc kouření a vapování marihuany v parcích a na místech veřejných akcí nelegální a může vést k pokutě. Jenže identifikovat konkrétního viníka v patnáctitisícovém hledišti, nebo dokonce mimo areál, je prakticky nemožné.
Z hlediska tenisových pravidel situace spadá do šedé zóny. Pravidlo ITF č. 26 počítá s opakováním bodu, pokud hráče ruší něco mimo jeho kontrolu. Současně ale oficiální manuál rozhodčích výslovně uvádí, že hluk z publika a podobné rušivé vlivy se za překážku zpravidla nepovažují. Sabalenková incident vyřešila pragmaticky: upozornila umpire mezi body, hra pokračovala. Žádný formální protest, žádné opakování bodu. Žádný postih nebyl veřejně oznámen.
Jak si vedli Češi ve třetím kole
Zatímco Sabalenková řešila zápach místo tenisu, české barvy ve třetím kole US Open 2026 přinesly smíšené výsledky:
- Karolína Muchová porazila Emmu Navarrovou 3:6, 6:2, 6:3 a postoupila do osmifinále.
- Jakub Menšík zvládl Learnera Tiena 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.
- Linda Nosková vypadla s Ann Liovou 7:5, 6:7, 4:6 po dramatickém třísetovém boji.
- Marie Bouzková nestačila na Madison Keysovou (3:6, 6:2, 6:2).
- Nikola Bartůňková prohrála s Mirrou Andrejevovou 0:6, 2:6.
- Dalibor Svrčina podlehl Lucianu Darderimu 6:2, 6:7, 6:7, 2:6.
Problém, který nesmrdí jen marihuanou
Podle nás je nejpodstatnější otázka jednoduchá: jak je možné, že pořadatelé jednoho ze čtyř grandslamů o problému vědí minimálně od roku 2023 a situace se opakuje? Kombinace otevřené architektury Armstrongu, obtížné identifikace zdroje zápachu a nedostatečného vymáhání pravidel v okolí kurtů vytváří prostředí, kde se světová jednička musí zastavit uprostřed gemu a řešit něco, co by na akci této úrovně nemělo existovat. Opakování podobných stížností zvyšuje tlak na USTA, aby příště přišla s konkrétním řešením, ne jen s konstatováním, že viníka nenašla.
Sabalenková zápas vyhrála za necelou hodinu. Příběh dne ale nebyl její tenis. Byl to pach, který se ve Flushing Meadows nedaří vyvětrat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný