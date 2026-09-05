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Proč je generace Husákových dětí tak psychicky silná? Dnešní mladí se nemohou rovnat

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Padesátníci prosluli jako generace z oceli, kterou nic nerozhází. Zatímco dnešní mladí se hroutí při prvním stresu, lidé ze sedmdesátek jdou dál bez reptání. Jenže za touto tvrdostí se skrývá něco, o čem se moc nemluví.
Proč je generace Husákových dětí tak psychicky silná? Dnešní mladí se nemohou rovnat

Proč je generace Husákových dětí tak psychicky silná? Dnešní mladí se nemohou rovnat

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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