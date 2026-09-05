Proč je generace Husákových dětí tak psychicky silná? Dnešní mladí se nemohou rovnat

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Představte si dětství, kde slova jako úzkost, deprese nebo trauma prostě neexistovala. V normalizačním Československu se o duševním zdraví nemluvilo, protože pro něj chyběl i základní slovník. Když se dítě rozplakalo nebo projevilo strach, nečekala ho útěcha ani pochopení.
Místo toho zaznělo jasné: „Přestaň brečet, zatni zuby a jdi dál.“ Emoce se staly nežádoucím projevem slabosti, něčím, co se musí potlačit a překonat. Takhle se sice děti naučily snášet nepohodlí bez okamžitého zhroucení, ale za jakou cenu?
Psycholožka Ann S. Masten dlouhodobě upozorňuje, že skutečná odolnost nevzniká v prázdnotě. Vyvíjí se skrze vztahy a podporu okolí. Děti potřebují stabilní oporu, aby se naučily zvládat náročné situace. Právě tohle v sedmdesátých letech často chybělo – výchova se soustředila na funkčnost a poslušnost, ne na citové prožívání.
Rodiče tehdejších dětí sami vyrůstali v poválečné bídě a tvrdosti. Zajistit jídlo, teplo a střechu nad hlavou bylo vším. Na city zkrátka nezbýval prostor ani čas.
Ulice jako škola života bez dozoru
Dětský psychiatr Peter Fonagy vysvětluje, že schopnost rozumět vlastním pocitům se učíme od dospělých, kteří nám je pomáhají pojmenovat a sdílet. Jenže Husákovy děti takové zrcadlení nezažily. Problémy ve škole, šikanu v partě nebo vnitřní obavy musely řešit samy, potichu a bez stěžování.
Odpolední hodiny trávily na sídlištích, v lesích nebo na ulicích bez neustálé kontroly rodičů. Žádné telefony, žádné sledování polohy. Tato volnost ale znamenala i okamžitou zodpovědnost za vlastní činy.
Rozbitá kolena, fyzické potyčky, spory mezi kamarády – všechno se řešilo přímo na místě bez asistence dospělých. V takovém prostředí se člověk naučil akceptovat riziko a bolest jako přirozenou součást života. Proto dnešní padesátníci působí vůči běžným nesnázím mnohem klidněji.
Materiální nedostatek a uniformita reálného socialismu podporovaly improvizaci a přizpůsobivost. Oblečení se dědilo po starších sourozencích, základní věci se sháněly přes známé. Člověk se musel neustále přizpůsobovat a hledat řešení bez pomoci zvenčí.
Co dnešní mladí zvládají hůř? Odpověď není tak jednoduchá
Při natáčení kultovních filmů, jako jsou S tebou mě baví svět nebo Vesničko má středisková, pracovali herci i štáby v podmínkách, které by dnes neprošly žádnou kontrolou. Dlouhé hodiny v mrazu, nekvalitní technika, únava – to všechno se muselo vydržet bez reptání. Hlavní bylo fungovat.
Srovnání s generací Z bývá často zjednodušené. Mladí lidé prý jsou přecitlivělí a hroutí se při první nesnázi. Jenže čelí úplně jinému typu zátěže. Zatímco Husákovy děti řešily fyzický diskomfort a reálné sociální situace, dnešní mládež žije pod nepřetržitým tlakem digitálního světa.
Sociální sítě vytvářejí chronický stres a úzkost, s nimiž se lidská psychika vyrovnává mnohem hůř než s občasným nebezpečím venku. Dnešní mladí mají ale něco, co starší generace postrádá – schopnost otevřeně mluvit o svých pocitech a vnímat vlastní hranice.
Generace ze sedmdesátek disponuje obdivuhodnou houževnatostí a praktickou soběstačností. Dokáže fungovat i v extrémně nepříznivých podmínkách. Tato tvrdost ale nebyla výsledkem geniální výchovy – byla strategií přežití v době, která na vnitřní potřeby nebrala ohled.
Výsledkem je generace, která vydrží extrémní zátěž, ale často se až v pozdějším věku učí tomu, co je pro dnešní mladé přirozené: komunikovat o vlastních pocitech a respektovat své hranice. Odolnost a schopnost vnímat sám sebe se přitom nemusí vylučovat – představují dvě strany téže mince.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, tandfonline.com, medium.com, tvguru.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská