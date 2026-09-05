Archeologové odkryli unikátní římské lázně. Tohoto luxusu si směli užívat jen vyvolení

Tým archeologů z Ústavu archeologie v Srbsku odhalil na východě země pozůstatky honosných soukromých lázní, které kdysi sloužily římskému císaři Maximinovi Dazovi. Komplex místností s vyhřívanými podlahami, třemi bazény a saunou se nachází v dolní části věže uvnitř císařského paláce – takové architektonické řešení dosud vědci v celé Římské říši nikde nezaznamenali.
Lázně, latinsky označované jako balneum, byly objeveny na archeologické lokalitě Vrelo-Šarkamen. Jde o monumentální opevněný rezidenční komplex postavený na začátku 4. století našeho letopočtu, kde sídlil Maximinus Daza – římský císař vládnoucí v letech 310 až 313. Archeologové zde pracují s přestávkami již desítky let, nejnovější nález oznámili 3. září.
Kruhový půdorys a kopule se šesti okny
Na rozdíl od běžných římských lázní, které měly lineární uspořádání s místnostmi řazenými za sebou, vykazují tyto lázně zcela unikátní kruhový půdorys. Architekti je přizpůsobili vnitřnímu prostoru věže a zastřešili kupolí s šesti okny, která zajišťovala dostatek světla.
V technické části lázní vědci objevili kompletně zachovalý systém podlahového vytápění, latinsky zvaný hypocaustum. Ten fungoval pomocí kruhových cihlových sloupků (pilae) a pece (praefurnium), která ohřívala vzduch proudící pod podlahou i ve stěnách.
Lokalita proslulá zlatými šperky císařovy matky
Vrelo-Šarkamen se do povědomí odborné veřejnosti zapsalo již před třiceti lety. V roce 1996 zde archeologové v císařském mauzoleu nalezli unikátní soubor zlatých šperků, které pravděpodobně patřily matce císaře Maximina Dazy.
Nově odkryté lázně potvrzují, že palác byl určen výhradně pro nejvyšší vrstvy společnosti a poskytoval jim luxus srovnatelný s nejprestižnějšími rezidencemi tehdejší říše. Výzkum na lokalitě nadále pokračuje.
Co čeká vědce dál
Archeologové plánují podrobně zdokumentovat celý komplex lázní a analyzovat stavební techniky použité při jejich konstrukci. Výsledky výzkumu pomohou lépe pochopit každodenní život římské elity a architektonické inovace raného 4. století.
Zdroje článku: arkeonews.net, livescience.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová