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CENTRUM o páté: Babišova Tesla, prezidentská motokolona i tajný tip na rýži

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Dnes přinášíme mix zpráv, které spojuje jedno – jsou to témata, o kterých se dnes mluví u kávových automatů i v rodinných skupinových chatech. Od politických gest přes sportovní rekordy až po praktické rady do domácnosti.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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