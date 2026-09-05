Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje

Přitom stačí pohlídat čtyři věci: hloubku a načasování řezu, stabilní přísun vody, dostatek světla a pravidelné omlazení rozrostlého trsu. Každá z těchto oprav přinese viditelný výsledek v řádu týdnů.
Proč mělký střih a opatrné trhání stébel brzdí růst
Nejčastější omyl vypadá nevinně: uštípnete špičku stébla, přidáte ji do polévky a máte pocit, že jste pažitku sklidili. Jenže takový povrchní odběr nedonutí rostlinu vyrazit čerstvé lístky ze spodní části trsu. Odborníci z
Royal Horticultural Society i Utah State University se shodují: stříhat je třeba u báze, zhruba 2 až 5 centimetrů nad zemí. Teprve tak hluboký řez spustí vlnu nového obrůstání, čerstvá várka stébel se objeví během dvou až čtyř týdnů.
Ještě razantnější efekt přináší občasné seříznutí celého porostu najednou. Po odkvětu, typicky v červnu, srovnejte celý trs na pět centimetrů. Rostlina přesměruje veškerou energii do tvorby listů a za pár týdnů vypadá jako nově vysazená. Kdo naopak nechá květní stvoly dozrát do semen, ztrácí: expertka z University of Maryland Extension vysvětluje, že ponechané květy přetahují živiny z listové produkce do vývoje semen. Květy pažitky jsou sice jedlé a krásné v salátu, ale jakmile odkvetou, stvol patří k zemi.
Kolik vody a světla pažitka doopravdy potřebuje
Rozkolísaná zálivka dokáže ztenčit i jinak zdravý trs překvapivě rychle. Podle recenzovaného přehledu
Utah State University Extension vyžaduje pažitka během aktivního růstu přibližně 25 až 38 milimetrů vody týdně. Při suchu klesá produktivita, stébla tvrdnou a žloutnou.
V květináči na balkóně se problém násobí, substrát ve dvaceticentimetrové nádobě vyschne za slunečného dne i dvakrát rychleji než záhonová půda. Proto kontrolujte vlhkost prstem každý druhý den a raději zalijte menší dávkou častěji, než abyste střídali přísušek s přemokřením.
Druhý kritický parametr představuje světlo. Pažitka potřebuje minimálně šest až osm hodin přímého slunce denně. Na severním parapetu nebo ve stínu plotu prostě hustý trs nevypěstujete. Pokud záhon zastíní vzrostlý strom, přesuňte trs na slunnější stanoviště, ideálně při jarním nebo podzimním dělení, kdy rostlinu stejně vyzvedáváte ze země.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdy a jak rozdělit přestárlý trs, aby znovu zhoustl
Tady se odehrává největší obrat. Pažitka po dvou až čtyřech letech bez dělení začne uprostřed odumírat. Vnější obvod ještě zelená, ale střed trsu vypadá mrtvě: méně výhonků, tvrdší stvoly, celkově unylý dojem. Oregon State University Extension tento jev popisuje jako „mrtvý střed“ a doporučuje ho při dělení rovnou vyhodit.
Postup omlazení krok za krokem:
Den předem trs vydatně zalijte. Celý bal opatrně vyzdvihněte vidlemi nebo lopatkou. Pracujte od okraje ke středu, abyste co nejméně poškodili mělké kořeny. Rozdělte na části, z nichž každá má alespoň dva růstové body. Vyčerpaný střed vyhoďte na kompost. Díly okamžitě zasaďte do stejné hloubky, ve které rostly, a důkladně zalijte.
Pro českou sezonu 2026 platí dvě okna: jarní (březen až duben, jakmile je půda rozmrzlá) a podzimní (září až listopad). Kdo čte tento text na začátku podzimu, má ideální příležitost: půda je ještě teplá, zakořenění proběhne během několika týdnů a na jaře trs vyrazí s plnou silou.
Supermarketová pažitka v kelímku: záchrana v pěti minutách
Kelímek pažitky z obchodu bývá přehuštěný od první chvíle. Desítky semenáčků namačkaných v miniaturním plastovém hrnku bojují o vodu, živiny i prostor pro kořeny. RHS doporučuje takový kelímek ihned rozdělit na poloviny až čtvrtiny a každou část přesadit do samostatné nádoby minimálně 20 × 20 centimetrů s drenážními otvory.
V nádobě přidejte lehkou jarní dávku hnojiva (typ 5-10-5) a během sezony přihnojujte tekutým hnojivem v poloviční koncentraci každé čtyři až šest týdnů. University of Minnesota Extension varuje před přehnojením, u pažitky škodí víc než podvýživa. Bohatý zahradní kompost v substrátu často stačí sám o sobě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková