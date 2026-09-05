Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina pěstitelů zachází s pažitkou obecnou jako s nesmrtelnou trvalkou, která prostě roste. A ona skutečně roste, jenže po dvou třech sezonách bez správného zásahu začne střed trsu odumírat, stébla řídnou a místo bujného chomáče na talíři přistane pár žlutavých vláken.
Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje

Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo zalévá zahradu odpoledne nebo večer, dělá chybu, která ničí kořeny a živí plísně. Zkušení zahradníci vědí proč
Kdo zalévá zahradu odpoledne nebo večer, dělá chybu, která ničí kořeny a živí plísně. Zkušení zahradníci vědí proč
Posekanou trávu většina zahrádkářů kompostuje nebo vyhazuje. Přitom stačí 3 dny a kbelík vody a máte hnojivo, které nakopne celou zahradu
Posekanou trávu většina zahrádkářů kompostuje nebo vyhazuje. Přitom stačí 3 dny a kbelík vody a máte hnojivo, které nakopne celou zahradu

Hnojivo z posekané trávy můžete mít hotové opravdu rychle. A perfektně vyživí celou vaši zahradu – příprava...

Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji
Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Aby vám sklizené plody ovoce a zeleniny vydržely čerstvé co nejdéle, měli byste se vyhnout nejčastějším...

Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

Střecha panelového domu nebo staršího činžáku v červenci funguje jako radiátor. Sluneční záření dopadá na...

Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci
Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci

Aby vaše zavařené plody léta dlouho vydržely, pojistěte si je a ještě horkou zavařovací sklenici rychle...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.