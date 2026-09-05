Doma, a přitom ve společnosti: Generace Z objevuje nový způsob trávení večerů

Je sobotní večer a místo chystání na party saháte po dece, něčem dobrém k jídlu a telefonu. Posadíte se na gauč, zapnete televizi a po pár minutách se společný chat s přáteli zaplní reakcemi, smajlíky i teoriemi. A ačkoliv vy sedíte například v Praze, další kamarád v Brně a třetí je třeba právě na druhém konci světa, trávíte večer společně. Watch party proměňuje obyčejné sledování filmu, seriálu či reality show v sociální událost.
Co je to watch party
Princip watch party není úplně nový. Nový rozměr jí ale dávají
sociální sítě, skupinové chaty a online komunity, díky nimž mohou lidé sledovat stejný obsah a současně na něj reagovat, i když každý sedí jinde.
Watch party si oblíbila zejména
generace Z, pro kterou může být sledování pořadu zároveň společenskou aktivitou. Společný chat se během epizody mění v přehlídku memů, hlášek a postřehů a jeho obsah může být téměř stejně důležitý jako to, co se děje na obrazovce.
Společné sledování navíc nemusí probíhat pouze na dálku. Pokud bydlíte ve stejném městě, můžete watch party uspořádat u někoho doma, případně se vydat do baru nebo jiného podniku, který podobné akce pořádá. Ve Spojených státech se například v posledních letech stalo výrazným fenoménem společné sledování reality show
Love Island USA. Atmosféra v barech při některých epizodách připomíná spíš sledování důležitého sportovního zápasu než běžný večer u televize.
Pro Gen Z přitom sledování obrazovek rozhodně není okrajovou víkendovou aktivitou. Podle průzkumu
The Harris Poll z roku 2026 tráví 71 % dospělých Američanů z generace Z alespoň polovinu svých víkendů sledováním televize, streamováním nebo hraním her. U 38 % je pak některá z těchto aktivit součástí každého víkendu.
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Společné sledování funguje mimo jiné proto, že ze samostatné konzumace obsahu vytváří sdílený zážitek. Komunikace během sledování může být stejně důležitá jako samotný děj a digitální nástroje umožňují udržovat kontakt i ve chvíli, kdy se přátelé nemohou sejít osobně.
Nejde přitom jen o to, že spolu sledujete stejný seriál. Filmy, reality show a další populární pořady se stávají materiálem pro memy, teorie i konverzace, které mohou pokračovat ještě dlouho po skončení epizody.
Společenský zážitek
Gen Z tráví značnou část volného času doma, což ale automaticky neznamená, že chce být sama. Podle průzkumu The Harris Poll tráví 74 % dospělých Američanů z generace Z alespoň polovinu víkendů doma. Zároveň 51 % z nich během víkendů prožívá určitou míru osamělosti a 49 % říká, že nemá dostatek přátel, se kterými by mohli trávit čas osobně.
Právě tady mohou watch party nabídnout jednoduchý kompromis. Nemusíte vyrážet do baru ani plánovat velkou společenskou akci, přesto můžete večer strávit s lidmi, na kterých vám záleží.
Sdílené reakce
Při sledování zažíváme celou škálu emocí a jejich okamžité sdílení může být zábavnější než jejich prožívání o samotě. Reakce přitom nemusí probíhat pouze přes telefon. Stejně dobře fungují komentáře, smích nebo společné tipování toho, co se stane dál, když se všichni sejdou v jedné místnosti.
U sledování reality show nebo soutěžních pořadů navíc vzniká přirozený prostor pro vytváření teorií, hodnocení soutěžících a okamžité komentování nečekaných zvratů. Právě tento typ obsahu je pro watch party ideální.
Komunita
Watch party mohou fungovat také jako způsob, jak si vytvořit pocit sounáležitosti. Pro někoho je společné sledování především zábava s přáteli, pro jiného může být vstupní branou do širší fanouškovské komunity.
Digitální komunikace navíc nemusí znamenat opak osobního kontaktu. Podle The Harris Poll by 62 % dospělých Američanů z generace Z chtělo, aby se více jejich online přátelství proměnilo v osobní setkávání. Watch party tak mohou být jedním z formátů, které oba světy přirozeně propojují.
FOMO
Dalším důvodem, proč může dávat smysl sledovat populární pořad společně a ideálně ve stejný čas, je všudypřítomnost spoilerů. Jakmile vyjde nová epizoda seriálu nebo reality show, sociální sítě se mohou během několika hodin zaplnit reakcemi a teoriemi.
Kdo sleduje později, riskuje, že se důležitý moment dozví dříve z TikToku nebo Instagramu než z obrazovky. Společné sledování tak zároveň pomáhá držet krok s konverzací, která kolem populárního pořadu vzniká.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: 5+1 SERIÁLŮ PRO DOKONALOU DÁMSKOU JÍZDU Foto: Pexels Watch party fungují i v Česku
Že společné sledování televizního obsahu může fungovat jako společenská událost, ukazují také české příklady. Výraznou komunitu si vytvořili například fanoušci detektivní hry
. Oficiální Discord server Zrádci Zrádců měl v roce 2025 téměř 21 tisíc členů a fanoušci dostali možnost sledovat jednotlivé epizody také společně v kinech. Prima uspořádala speciální promítání epizod s živou debatou s tvůrci a hráči.
Jde o poměrně zajímavý paradox: fanoušci mohli stejný obsah sledovat v pohodlí svého domova, přesto byli ochotni koupit si lístek do kina a sledovat jej společně s dalšími diváky v sále. Nešlo tedy pouze o samotný pořad, ale také o zážitek z jeho sdílení.
Podobných příležitostí bude během podzimu přibývat. Na televizních obrazovkách a streamovacích platformách se kromě další série
Zrádců objeví například , Love Island Česko & Slovensko SuperStar, či StarDance Farma Vojty Kotka. Pro watch party tak začíná ideální sezóna. Jak uspořádat vlastní watch party
Zaujal vás nějaký pořad, který byste chtěli sledovat společně s přáteli? Uspořádat vlastní watch party není složité. Stačí vybrat konkrétní pořad, domluvit čas, způsob sledování a komunikační kanál.
Pokud máte dostatečně prostorný gauč a velkou televizi, můžete kamarády pozvat k sobě a domluvit se, kdo přinese občerstvení. Popcorn, nachos nebo sladké nápoje jsou klasika, ale pokud chcete sledování posunout dál, můžete občerstvení přizpůsobit konkrétnímu pořadu.
V případě, že se nemůžete sejít osobně, vyberte platformu, přes kterou budete během sledování komunikovat, a domluvte si přesný čas, kdy všichni stisknete „play“.
Při sledování na dálku se hodí nastavit několik jednoduchých pravidel:
žádné spoilery, žádné předbíhání, pauzy se hlásí do chatu, na teorie a rozebírání děje si nechte vyhrazený čas.
Pokud vás sledování nějakého pořadu skutečně nadchne, můžete přidat tematický dress code, výzdobu nebo bingo kartičky s tipy, co se během epizody stane.
Watch party ukazují, že trávit večer doma nemusí znamenat trávit ho o samotě. Generace Z možná část tradičního společenského života přesouvá do obýváků, skupinových chatů a online komunit, zároveň ale hledá nové způsoby, jak spolu skutečně něco prožívat. A právě sledování stejného pořadu ve stejný okamžik je jedním z nejjednodušších způsobů, jak být spolu, i když každý sedí někde jinde.
Zdroje: Autorský text, Daily Trojan, The Harris Poll, LA Times, Prima