Tenistka Muchová vyhořela na US Open. Předvedla nejhorší výsledek za poslední roky

Dva zápasy, dva demoliční výkony. Krausová 6:3, 6:0. Boulterová 6:1, 6:0. Nasazená sedmička vypadala na cestě hluboko do pavouka, jako v předchozích třech ročnících. Jenže v pátek 4. září přišla Emma Navarrová a během hodiny a 47 minut odhalila, jak křehký byl ten dojem dominance. Skóre 3:6, 5:7 a 32 nevynucených chyb na straně české hráčky, to není těsný neúspěch favoritky. To je zápas, který si Muchová z velké části prohrála sama.
Dva sety, jeden scénář
První set nabídl krátkou iluzi, že se Muchová do zápasu vrátí. Za stavu 1:3 smazala manko brejku a vyrovnala. Od sedmé hry ale přišel kolaps: dvanáct ztracených výměn v řadě. Jen v úvodní sadě nasbírala 22 nevynucených chyb, číslo, které by stačilo na celý dvousetový zápas.
Druhý set kopíroval stejný vzorec, jen v pomalejším tempu. Muchová dvakrát dorovnala ztrátu podání, dvakrát se zdálo, že převezme kontrolu. Klíčový okamžik přišel v jedenácté hře: ztracený servis, Navarrová dopodávala na 7:5. Na brejkbolech skončila Muchová s bilancí 3 z 8, Navarrová proměnila 5 z 12. Rozdíl nebyl v talentu, ale v efektivitě ve zlomových momentech.
Čísla, která neklamou
Pět ztracených servisů za dva sety, pro hráčku top 10 alarmující statistika. Servis bývá Muchové opora, tentokrát ji zrazoval systematicky. K tomu 32 nevynucených chyb proti soupeřce, která hrála solidně, ale nikoli výjimečně.
Muchová po zápase českým novinářům přiznala: „Nepředvedla jsem jeden z nejlepších výkonů, měla jsem hodně chyb a moc myšlenek v hlavě.“ Zmínila i vítr, ale hned dodala, že podmínky byly pro obě stejné, a ona se s nimi poprala hůř. Žádná výmluva, jen konstatování.
Kontext, který dělá prohru bolestnější
Na US Open měla Muchová v posledních letech stabilně výborné výsledky. V roce 2023 semifinále. V roce 2024 semifinále. Vloni čtvrtfinále. Letos konec ve třetím kole, propad o minimálně dvě kola oproti svému newyorskému standardu.
Pikantní je i kontrast uvnitř samotného turnaje. Muchová odjíždí z Flushing Meadows se singlovým zklamáním, ale zároveň s čerstvým grandslamovým titulem v mixu po boku Jakuba Menšíka. Během několika dnů předvedla to nejlepší i nejhorší ze svého repertoáru.
Český den v New Yorku: Nosková nahoru, Lehečka dolů
Muchová nebyla jediná česká ztráta pátečního programu. Jiří Lehečka vypadl ve třetím kole po porážce se Stefanosem Tsitsipasem 6:2, 1:6, 6:7, 1:6, slibný vstup do zápasu se rozplynul ve třech následujících setech.
Opačným směrem zamířila Linda Nosková. Světová šestka si poradila s Ann Liovou 6:2, 6:7, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále US Open, kde ji čeká Marta Kosťuková.
Co bude dál
Podle oficiálního žebříčku WTA zůstává Muchová světovou sedmičkou s 4 983 body, v top 10 se zatím udrží. Její další singlový start ale není v otevřených zdrojích potvrzen; na seznamu hráček nejbližšího velkého turnaje WTA 500 v Guadalajaře (13.–19. září) nefiguruje.
Jeden špatný zápas ještě nedělá krizi. Ale 32 nevynucených chyb a pět ztracených servisů proti 26. nasazené hráčce, to je typ prohry, která se neztratí v tabulkách. Zůstane v hlavě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný