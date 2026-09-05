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Tenistka Muchová vyhořela na US Open. Předvedla nejhorší výsledek za poslední roky

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Karolína Muchová končí na US Open 2026 už ve třetím kole, poprvé od roku 2022 nedošla v New Yorku ani do druhého týdne turnaje.
Tenistka Muchová vyhořela na US Open. Předvedla nejhorší výsledek za poslední roky

Tenistka Muchová vyhořela na US Open. Předvedla nejhorší výsledek za poslední roky

Zdroj: WTA Tour
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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