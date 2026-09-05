Nejlepší Batman slaví 75 let. Michael Keaton si pro sebe dokáže ukrást film jednou scénou

Duchařská komedie Tima Burtona umožnila Keatonovi plně rozvinout jeho komediální potenciál. Jeho přirozeně znepokojivý vzhled podpořil nápaditý kostým, jemuž Keaton dodal energii svým nervózním projevem, prací s hlasem a samozřejmě jemu vlastním charismatem. Keaton vyvažuje komický i původně hororový záměr a jeho vymítač živých je stejně odpudivý jako fascinující. Snímek je především romantickým příběhem o páru, který se nechce smířit se svou smrtí, a trikovou podívanou; Keatonův výkon ale skvěle doplňuje psychologii postav i špičkovou trikovou stránku.
O dost civilnější roli si Keaton zahrál v dramatu Čistý a střízlivý, v němž ztvárnil realiťáka Daryla. Ten si rád užívá alkoholu, žen a drog a vytrvale si odmítá přiznat, že je narkoman. Když se jednou probudí vedle mrtvé ženy, rozhodne se na chvíli schovat před policejním radarem a zašije se v odvykacím centru s volným režimem. Keatonovi se daří zahrát celkem širokou škálu poloh; od člověka klesajícího na dno přes zoufalou trosku až k sebejisté osobnosti, která má za sebou těžký boj. Pro filmový svět byl snímek Čistý a střízlivý signálem, že Keaton, převážně známý jako komediální herec, má na mnohem náročnější role.
To si ostatně myslel Tim Burton, když obsazoval svého Batmana, ale rozhodně si to nemyslel fanklub komiksového hrdiny. Fanouškům vadily Keatonovy proporce i brada, nicméně režisér si herce prosadil i přes množství nenávistných dopisů. A udělal dobře, protože Keaton je dodnes nejcharismatičtějším představitelem Temného rytíře. Keatonův Bruce Wayne není sebejistý playboy, jeho civilní identita má blíž ke Clarku Kentovi; je uzavřený, sociálně neobratný, přesto je na něm znát určitá jistota. Snímek navíc pojímá hrdinu trochu jako Jekylla a Hydea. Bruce je uzavřený a lehce roztržitý muž, zatímco Batman působí spíše jako jeho animální, temnější stránka.
Film nás navíc nechá na Batmana pohlížet zvenčí, očima Vicki Vale (Kim Basinger). Na rozdíl od Jokera (Jack Nicholson), jehož proměnu z řadového gangstera v ikonickou komiksovou figuru sledujeme kontinuálně, se nám Batmanovo pozadí odhaluje až zpětně. Na začátku poznáme Batmana, o něco později roztržitého kapitalistu, přičemž nám další scéna odhalí, že on a Batman je jedna osoba. Uprostřed filmu poznáme jeho jeskyni a až těsně před klimaxem zjistíme, že jej motivuje smrt rodičů. Stran svého boje se zlem je dost transparentní, ale pro diváka je z určitých perspektiv stále trochu záhadou.
Keaton přitom skvěle hraje obě polohy: pochybujícího Bruce, jehož nemotornost může být společenskou maskou stejně jako upřímným osobnostním rysem, i Batmana, jenž je chladný, nemluvný a drsný, což může být součást kostýmu, Bruceova pravá tvář, nebo důsledek disociativní poruchy. Keaton se popasoval s nelehkou výzvou. Obě polohy zahrál tak, aby mohl diváka fascinovat dualitou a rozdílem obou poloh, a zároveň tak, že stále působí jako jedna postava.
Druhé batmanovské dobrodružství už se neupíná na Batmana jako klíčovou osobnost, místo toho dělí pozornost mezi něj, Catwoman (Michelle Pfeiffer) a Penguina (Danny DeVito). Všichni tři působí jako symetricky narušené osobnosti, k nimž Batman představuje určitý protipól – jako jedinému se mu daří nenechat se pohltit svou animální stránkou. Právě to mu dává nutnost hrát i v kostýmu, takže ve své batmanovské poloze působí mnohem plastičtěji a lidštěji.
Hrdinou sci-fi komedie Harolda Ramise je stavební inženýr Doug (Keaton), kterému chybí čas na prakticky všechno. Rozhodne se tedy podstoupit náročnou proceduru a nechá se naklonovat. A pak se nechá naklonovat znovu. A pak se nechá naklonovat jeho klon. Keaton náhle hraje čtyři různé postavy, které od pohledu vypadají jako rozeznatelné individuální osobnosti. Keaton je přitom neodlišuje jen kostýmy; každý z nich má svou vlastní intonaci i řeč těla a divák nemá problém věřit, že si v jednu chvíli v místnosti povídají čtyři různí lidé.
Třetí film Quentina Tarantina jeho fanoušky trochu zaskočil. Působil méně radikálně, méně „nahláškovaně“ a poněkud přímočařeji. Koneckonců šlo o přímou adaptaci románu Elmora Leonarda, Tarantino však do něj i tak vtiskl dost svých obvyklých postupů a trademarků, dokonce obsadil kvalitní známé herce. Pam Grier, Samuela L. Jacksona a Roberta De Nira doplňuje také Keaton v roli charismatického federálního agenta, který si zachovává výraznost a důstojnost, i když s ním vyběhne hlavní hrdinka. Keaton si roli agenta Nicoletteho později zopakoval v adaptaci jiného románu z Leonardova světa, kriminálce Zakázané ovoce.
Keaton byl nějakou dobu mimo záři reflektorů, jeho comeback nicméně přišel s artovým snímkem, jenž ironicky reflektuje jeho vlastní kariérní oblouk. Hraje vyhořelého herce jménem Riggan, proslulého devadesátkovou superhrdinskou filmovou sérií Birdman. Riggan se chce vrátit na výsluní pomocí produkce a režie odvážné divadelní hry, v níž navíc hraje. Stále se ale potýká s režijními problémy, narcistickým hercem (Edward Norton, parodujícím svou vlastní pověst), poškozenými rodinnými vztahy i halucinacemi Birdmana samotného (Benjamin Kanes). Keaton dokázal ovládnout celý film a jeho práce mu vynesla Zlatý glóbus a oscarovou nominaci.
Zneužívání dětí katolickými kněžími patří k nejcitlivějším tématům. Snímek Spotlight líčí jednu z nejzásadnějších kauz, kdy tým deníku The Boston Globe odhalil rozsah tohoto hnusného fenoménu ve znepokojivě velkém měřítku. Keaton hraje zkušeného reportéra Robbyho Robinsona, jenž vede vyšetřovací tým zabývající se celou kauzou. Klidný a vyrovnaný novinář se zavrtává hlouběji do morálního bahna a naviguje mezi snahami církevního aparátu utajit pravdu. Přitom si uvědomí vlastní dávnou chybu, což Keaton mistrovsky předvede jen řečí těla.
Zcela nová spidermanovská série představila nejen nového charismatického superhrdinu (Tom Holland), ale také perfektního padoucha. Vulture (Keaton) prošel mnoha inkarnacemi, v jiných zpracováních ale sloužil většinou jako atrakce. Keatonův zloduch je proti tomu plnohodnotnou postavou, na níž jsou její kostým a vybavení tím nejméně zajímavým. Adrian Toomes je člověk z pracující třídy a živitel rodiny, jenž se dal na zločin poté, co mu Starkovo podnikání prakticky vzalo práci.
Třebaže je antagonistou a dělá dost pochybné věci, má pochopitelné motivace a dost pozitivních kvalit; miluje svou dceru, chrání své lidi a Spider-Mana respektuje natolik, že na konci chrání jeho tajemství. Je to padouch, ale zároveň je také člověkem. Keaton ho hraje tak, že v tom není rozpor. Je charismatický, občas vzteklý a nemilosrdný, ale ke svým podřízeným se chová spíš jako podrážděný šéf než jako hrozivý padouch. Keaton v něm slučuje frustraci, charisma i odhodlanost a dokáže vykreslit mezikroky, které vedou od člověka, jenž dělá, co musí, ke chladnokrevnému zločinci. Ostatně i díky němu patří Spider-Man: Homecoming k nejlepším marvelovkám.
Když se pokojný protest proti americkému nasazení ve Vietnamu zvrhne v řetězec násilí, je skupina aktivistů předvolána k odpovědnosti. Soudce (Frank Langella) je zaujatý, obžaloba agresivní a soudní proces čím dál více připomíná zpolitizované divadlo. Obhajoba se odhodlá k riskantnímu kroku a předvolá bývalého ministra spravedlnosti Clarka (Keaton). Zásadový a autoritativní muž razantně změní atmosféru v místnosti. Keatonův klidný projev nijak nepotlačí dojem, že jeho postava všechny figury v místnosti převyšuje. Je to prostorově poměrně malá role, nicméně Keaton ji dokáže prodat s takovou razancí, že si na chvíli ukradne celý film pro sebe.
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Zdroj: Kinobox