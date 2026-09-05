Ve Spartě nedostal šanci, nyní přestoupil do Portugalska. Šiler se prostřílel k velkému angažmá

4. září 2026 zveřejnilo Rio Ave FC na svém webu fotografii mladého Čecha v zelenobílém dresu. Kontrakt do roku 2031, portugalská Primeira Liga, stadion ve Vila do Conde. Před čtrnácti měsíci přitom Šiler odcházel ze Sparty jako hráč, který za áčko nastoupil v lize jedinkrát. Deset startů v české nejvyšší soutěži, 386 minut, nula gólů. Čísla, která by sotva koho přesvědčila o budoucnosti v jedné z nejsilnějších lig na kontinentu. Přesvědčilo něco jiného, slovenský mezikrok, který mu vrátil to, co v Praze ztratil: pravidelné minuty a chuť střílet.
Proč mu to ve Spartě nevyšlo
Sparta přivedla Šilera v lednu 2024 primárně pro B-tým. Na jaře dal v druhé lize 10 gólů ve 13 zápasech, čísla, která v rezervě vyčnívala. Jenže áčko mělo nabitý útok a pro mladého střelce se nenašla stabilní role. Následovalo hostování v Teplicích, kde odehrál několik ligových zápasů, ale gólově se neprosadil.
Sparta ho nakonec v červnu 2025 pustila do slovenské Podbrezové. Důležitý detail: součástí dohody byla pojistka v podobě možného budoucího návratu. Letenští se ho tedy nevzdali naslepo. Ale pro Šilera to v tu chvíli znamenalo jediné, odchod z klubu, kde se nemohl prosadit, do prostředí, které mu slíbilo to nejcennější: herní praxi.
Slovensko jako odrazový můstek
Podbrezová o Šilera usilovala delší dobu. Generální manažer Miroslav Poliaček později potvrdil, že hráč přišel právě za pravidelnou minutáží, a výkonově to klubu vrátil měrou vrchovatou.
Čísla za Podbrezovou mluví jasně:
- Niké liga 2025/26: 13 gólů, druhý nejlepší střelec celé soutěže
- Slovnaft Cup 2025/26: 5 gólů, nejlepší střelec Podbrezové v poháru
- Niké liga 2026/27 (úvod): 3 góly v prvních kolech
Dohromady nejméně 21 branek ve 42 soutěžních zápasech. Často citované číslo 20 gólů je podle aktuálně dohledatelných oficiálních statistik Niké ligy o gól nižší, než co Šiler reálně nastřílel. Ať už je konečný součet jakýkoli, podstatné je tempo: gól zhruba každý druhý zápas v prostředí, kde konečně hrál od první minuty.
Co je Rio Ave zač
Primeira Liga ano, ale Rio Ave není Porto, Benfica ani Sporting. Klub založený v roce 1939 hraje na stadionu s kapacitou necelých 5 300 diváků a v sezoně 2025/26 skončil dvanáctý. Zároveň má evropskou historii, v ročníku 2014/15 se dostal do skupinové fáze Evropské ligy.
Profil klubu odpovídá spíš klidnému středu tabulky s ambicí prodávat talenty výš než bojovat o titul. Pro Šilera to ale znamená obrovský skok v kvalitě prostředí. Primeira Liga je exportní vitrínou, kterou slovenská soutěž být nemůže. V kabině navíc najde české a slovenské tváře, stopera Jakuba Brabce, který v Rio Ave působí od září 2025, i Rolanda Galčíka, svého bývalého spoluhráče z Podbrezové.
Boj o místo teprve začíná
Pětiletá smlouva signalizuje, že Rio Ave vidí v Šilerovi investici do budoucna. Okamžitý základ mu ale nikdo negarantuje. V nedávných zápasech se v ofenzivě klubu objevovali Diogo Bezerra, Jalen Blesa, Tamble i právě Galčík. Konkurence je širší než cokoli, co Šiler zažil v Podbrezové.
Podle nás je právě tohle klíčový test. Třináct ligových gólů ve slovenské soutěži je výborná vizitka, ale Primeira Liga je jiná váhová kategorie, rychlejší, fyzičtější, takticky propracovanější. Pokud si Šiler vybojuje pravidelné minuty a udrží gólový průměr byť jen na polovině slovenských čísel, otevře se mu cesta dál. V jednadvaceti letech a s kontraktem do roku 2031 nemusí být Portugalsko konečná stanice. Ale nejdřív musí dokázat, že jeho slovenská exploze nebyla jen produktem nižší konkurence.
Reprezentační linie už existuje, UEFA mu u české U21 eviduje start a gól v kvalifikaci ME 2027. Zápasy Rio Ave si čeští fanoušci mohou naladit na placených sportovních kanálech; utkání se Sportingem z konce srpna běželo na Kanal1 Sport. Šilerův příběh se teprve začíná psát na úrovni, kde ho uvidí i skauti z větších adres.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl