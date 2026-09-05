Majitel Liberce Kania popsal hon na Mahmiće. Agenti kvůli penězům ničili jeho osud

30. srpna 2026 FC Slovan Liberec oznámil definitivní odchod bosenského ofenzivního záložníka do tureckého Arca Çorum FK. Smlouva na 3+1 roku, přestupová částka podle zákulisních zdrojů pět milionů eur v základu plus bonusy a podíl z dalšího prodeje, tedy zhruba 125 milionů korun ještě před případnými příplatky. Na papíře solidní obchod. Jenže cesta k němu připomínala spíš přetahovanou, ve které hráč nebyl hráčem, ale zbožím na dražbě s několika aukcionáři najednou.
Z rakouské druhé ligy na mistrovství světa
Mahmićův příběh je přesně ten typ trajektorie, na které Ondřej Kania staví celý liberecký model: přivést levně, rozvinout, prodat do zahraničí. Ročník 2005, narozený ve Welsu rakouským Bosňanům, přišel do Liberce v létě 2025 zadarmo z druholigového Lafnitzu. Za jednu sezonu v Chance Lize nasbíral 28 ligových startů, sedm gólů a tři asistence. Na jaře 2026 přešel z rakouské mládežnické reprezentace do bosenského áčka, a pak přišel červen.
Na mistrovství světa 2026 dal dvě branky. Pro jednadvacetiletého záložníka z české ligy okamžik, který mění všechno. Kania to tušil už v květnu, když v pořadu TIKI-TAKA veřejně řekl, že Mahmićovo setrvání v Liberci je „hodně nepravděpodobné“ a že hráč potřebuje jít o úroveň výš. Cenovku nastavil nad pět milionů eur.
Když má hráč víc agentů než nabídek
Zájem přišel. Podle oznámení tureckého klubu se hlásily kluby z Bundesligy, Scottish Premiership, Ligue 1 i Serie A. Zákulisní zdroje konkretizovaly Celtic a PAOK jako reálné pozdní varianty. Problém nebyl v nedostatku poptávky. Problém byl v tom, kdo vlastně Mahmiće zastupuje.
Podle reportingu inFotbalu hráčovo okolí rozdalo mandáty hned několika zástupcům. Různí agenti ho paralelně nabízeli do různých lig, aniž by existovala jednotná vyjednávací linka. V únoru 2026 Mahmić podepsal s jednou z největších agentur na světě, a vzápětí se ji pokusil opustit. Výsledek:
- Kluby na druhé straně stolu nevěděly, s kým vlastně jednají.
- Každá agentní linka tlačila jiný směr, protože každá chtěla být tou, která obchod uzavře a inkasuje provizi.
- Slovan sám ve svém oficiálním oznámení přestupové období označil za „složité a nepřehledné“.
Kania podle svého pozdějšího popisu nesl finální fázi jednání osobně. Situaci kolem hráče musel uklidňovat, zatímco trh kolem Mahmiće ztroskotával nikoli na ceně, ale na důvěře.
Çorum: pád, nebo pragmatická volba?
Na první pohled to vypadá jako ústup. Celtic, PAOK, kluby ze čtyř elitních lig, a nakonec turecký nováček? Jenže Arca Çorum FK není druholigový projekt. Klub postoupil do Süper Lig v květnu 2026, což potvrdil Turecký fotbalový svaz, a Mahmićovi nabídl smlouvu 3+1 s jasnou finanční strukturou.
Pět milionů eur v základu plus bonusy a klauzule o podílu z dalšího prodeje pro Liberec, to je pro klub mimo českou top trojku výjimečný obchod. Kania přivedl hráče zadarmo a po dvanácti měsících ho zpeněžil za částku, která patří mezi největší prodeje v historii Slovanu. Z čistě ekonomického pohledu model funguje.
Z pohledu hráčovy kariéry je odpověď složitější. Na úrovni značky a prestiže mohl mít Mahmić na stole atraktivnější adresy. Že skončil v Çorumu, není selhání talentu ani formy. Je to důsledek toho, že v rozhodujících týdnech nikdo přesně nevěděl, kdo za něj mluví.
Co z toho plyne pro český fotbal
Mahmićův případ ukazuje extrémní verzi problému, který se v českém prostředí opakuje: hráč, jehož cena náhle vyroste po průlomovém turnaji, se stane terčem souboje agentních linek. Jeden jasný mandát, předem vyřešené smluvní zastoupení a jednotná komunikace vůči trhu, to jsou věci, které se řeší před šampionátem, ne po něm.
Kania podle dostupných vyjádření nelitoval výsledného zpeněžení. Litoval průběhu. A právě ten průběh je poučením: chránit si kontrolu nad přestupovým procesem je stejně důležité jako chránit si cenovku. Liberec peníze dostal. Mahmić hraje nejvyšší tureckou ligu. Ale někde mezi únorem a srpnem 2026 se ztratily měsíce, důvěra a možná i lepší adresa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl