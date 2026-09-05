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Znojemské vinobraní nabídne historický průvod i koncerty. Na slavnosti se lidé z Prahy letos dostanou speciálním vlakem

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Letošní Znojemské vinobraní přináší milovníkům vína zajímavou dopravní novinku v podobě speciálního vlaku. Návštěvníky čeká překvapení uprostřed průvodu.
Znojmo

Znojmo

Zdroj: FOTO:RomanM82, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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