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Nejdelší turistická stezka v Česku měří 1 058 km a překonává 18 pohoří

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Na nejzápadnějším cípu republiky, v katastru obce Krásná u Újezdského potoka, stojí nenápadný mezník.
Nejdelší turistická stezka v Česku měří 1 058 km a překonává 18 pohoří

Nejdelší turistická stezka v Česku měří 1 058 km a překonává 18 pohoří

Zdroj: Foto: Pxhere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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