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Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao

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V malém domku pod lipami bydlela čajová konvice jménem Eleonora. Byla porcelánová, bílá a po bříšku měla namalované modré kvítky. Ucho měla elegantně zahnuté, hubičku tenkou a víčko jí sedělo na hlavě tak pěkně, že by jí to mohla závidět nejedna královna při slavnostním obědě. Eleonora byla velmi důležitá konvice.
Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao

Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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