Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao

Každé ráno v ní paní Amálie vařila lipový čaj. Každé odpoledne mátový. A když přišla návštěva, Eleonora hrdě nesla na stůl čaj malinový, šípkový nebo černý s kapkou medu, podle toho, jestli návštěva přišla promrzlá, uplakaná nebo jen obyčejně zvědavá.
Konvice svou práci milovala.
Líbilo se jí, když se v ní rozvoněly bylinky. Líbilo se jí, když pára stoupala z její hubičky jako jemný závoj. Líbilo se jí, že dokáže zahřát ruce, utišit kašel a doprovodit dlouhé rozhovory až do večerního šera.
Jenže v kuchyni nebyla sama.
Na poličce vedle ní stál cukřenkový pán Bonifác, který se považoval za vrchol stolní elegance, protože nosil na hlavě víčko s malou zlatou kuličkou. Vedle něj ležela lžička Cilka, která se do všeho ráda pletla, protože tvrdila, že kdo se celý život otáčí v hrncích a hrnečcích, ten má právo na názor. A na spodní polici bydlel široký hnědý hrnek.
Jmenoval se Bruno.
Byl určený na kakao.
Bruno nebyl tak jemný jako Eleonora. Neměl modré kvítky, neměl hubičku ani víčko. Zato byl pevný, kulatý a vždycky voněl trochu po mléce, skořici a něčem sladkém, co připomínalo zimní večer pod dekou.
Eleonora na něj zpočátku pohlížela s laskavou převahou.
„Kakao je pro děti,“ říkávala.
„Čaj je pro všechny,“ odpovídal Bruno klidně.
„Čaj má tradici.“
„Kakao má pěnu.“
„Čaj umí léčit.“
„Kakao umí obejmout zevnitř.“
To Eleonoru vždycky trochu popudilo, protože musela uznat, že věta je to pěkná.
Jednoho prosincového večera napadl sníh.
Ne drobný sníh, který jen zdvořile popráší střechu. Tenhle padal hustě a tiše, jako by někdo nad vesnicí třásl obrovským polštářem. Cesty zmizely, ploty se zkulatily a svět vypadal měkce a bíle.
Paní Amálie zatopila v kamnech a uvařila v Eleonoře šípkový čaj.
Pak však přišla její vnučka Klárka.
Měla červený nos, mokré palčáky a v očích smutek.
„Co se stalo?“ zeptala se babička.
Klárka si sedla ke stolu.
„Děti stavěly na návsi sněhový hrad. Já jsem jim chtěla pomoct, ale řekly, že jsem moc malá a že mi spadne věž.“
Paní Amálie pohladila Klárku po vlasech.
„Tak dnes uděláme kakao.“
Eleonora ztuhla.
Kakao.
Bruno na spodní polici se spokojeně narovnal, což u hrnku znamenalo, že se trochu leskl víc než obvykle.
Babička ohřála mléko, přisypala kakao, špetku skořice a zamíchala. Kuchyní se rozlila vůně tak měkká a sladká, že i cukřenka Bonifác na chvíli zapomněl tvářit se důstojně.
Klárka vzala Bruna do dlaní.
Napila se.
A v tu chvíli se jí oči rozjasnily.
Ne úplně. Smutek nezmizel jako kapka na kamnech. Ale změkl. Přestal mít ostré hrany.
„To je dobré,“ zašeptala.
Eleonora na stole to celé sledovala.
A poprvé v životě ji napadlo něco velmi troufalého.
Chtěla by vědět, jaké to je.
Ne vařit čaj.
Ale nést kakao.
Celou noc nemohla spát. Což u konvice znamenalo, že jí na víčku neklidně cinkala malá porcelánová kulička.
„To je nesmysl,“ říkala si. „Jsem čajová konvice. Kakao patří do hrnku. Každý má svůj úkol.“
Jenže v kuchyni stále voněla skořice.
Ráno se pokusila být jako vždycky.
Paní Amálie do ní vložila lipový květ, zalila vodou a postavila ji na stůl. Eleonora měla vonět lipově, laskavě a klidně.
Jenže z její hubičky se vyvalila pára s vůní kakaa.
Paní Amálie zamrkala.
„To je zvláštní.“
Cukřenka Bonifác málem spadl z poličky.
„Nepřípustné,“ pronesl. „Čajová konvice s kakaovou párou. Kam to spěje? Brzy se solnička rozhodne zpívat ukolébavky.“
„To už dělala minulé úterý,“ poznamenala lžička Cilka.
Eleonora se cítila provinile.
„Já za to nemůžu,“ zašeptala, ale lidé ji samozřejmě neslyšeli.
Od toho dne se děly podivné věci.
Mátový čaj voněl po čokoládě.
Šípkový čaj chutnal trochu jako skořicové mléko.
A když paní Amálie jednou uvařila čaj pro pana listonoše, který venku uklouzl na ledu a snažil se tvářit, že to bylo součástí trasy, po prvním doušku jen překvapeně řekl:
„To je čaj, nebo objetí?“
Eleonora zrudla až po modré kvítky.
Babička si toho všimla.
Byla to žena, která mluvila s květinami, poznala náladu kamen podle praskání a nikdy nepovažovala staré věci za němé jen proto, že neměly ústa.
Večer, když Klárka usnula, posadila se v kuchyni a položila ruku na Eleonořino ouško.
„Ty bys chtěla zkusit něco nového, viď?“
Eleonora tiše cinkla víčkem.
„Jenomže se bojíš, že pak už nebudeš sama sebou.“
Konvice zůstala stát úplně bez pohnutí.
Paní Amálie se usmála.
„Milá moje, kdo umí nést čaj, nemusí se bát kakaa. Horší je, když se člověk bojí tak dlouho, až se mu uvnitř začne všechno připalovat.“
Druhý den udělala něco, co v domku pod lipami dosud nikdo neviděl.
Vzala Eleonoru.
Nalila do ní teplé mléko.
Přidala kakao, skořici a špetku vanilky.
Cukřenka Bonifác vydal zvuk, jaký obvykle vydávají jen věci, které jsou příliš zdvořilé na omdlení.
„To je převrat v kuchyňském pořádku,“ šeptal.
„To je kakao,“ opravila ho Cilka.
Eleonora cítila, jak se jí porcelánové bříško naplňuje sladkým teplem.
Bylo to jiné než čaj.
Hustší.
Těžší.
Veselejší.
Čaj v ní vždycky plul jako vzpomínka na zahradu. Kakao se v ní rozložilo jako měkká deka.
Paní Amálie nalila kakao Klárce.
Klárka se napila a usmála se.
„Babi, dnes chutná ještě líp.“
Eleonora měla pocit, že se jí modré kvítky rozkvetly o jeden lístek navíc.
Od té doby v ní paní Amálie občas vařila kakao. Ne pořád. Eleonora byla stále čajová konvice. Dál nesla lipový květ, heřmánek, mátu a šípek. Ale když venku sněžilo, když byl někdo smutný nebo když se den tvářil příliš dlouze, dostala příležitost nést i kakao.
A zjistila něco důležitého.
Když člověk ochutná nový druh tepla, nezradí tím ten starý.
Jen se mu srdce rozšíří o další vůni.
Jednou večer se u dveří ozvalo tiché zaklepání.
Paní Amálie otevřela a na prahu stála sousedka se svým synkem. Byl promrzlý, uplakaný a v ruce svíral rozbitou dřevěnou loďku.
„Promiňte,“ řekla sousedka, „mohli bychom se u vás chvíli ohřát?“
„Samozřejmě,“ řekla babička.
Postavila Eleonoru na stůl.
„Dnes kakao,“ rozhodla Klárka.
Eleonora se rozzářila. Pára z ní vystoupala ke stropu a tentokrát vytvořila drobné tvary: lodičku, sněhovou vločku, hvězdu a malý most.
Chlapec přestal plakat.
„Podívejte,“ zašeptal.
Pára se zatočila.
A v jejím středu se objevila úzká cestička z modravého světla. Vedla od kuchyňského stolu ke staré kredenci, za níž nikdo nikdy nehledal nic jiného než zatoulané drobky.
Eleonora zacinkala víčkem.
Cilka se naklonila.
„Myslím,“ řekla lžička, „že kakao v konvici právě ukázalo cestu.“
Paní Amálie odsunula kredenc.
Za ní byla malá dvířka.
Nikdo v domě o nich nevěděl.
Na dvířkách byly namalované modré kvítky, úplně stejné jako na Eleonořině bříšku. A pod nimi maličký nápis, který se objevil jen v kakaové páře:
Kdo se nebojí změnit chuť, může najít komnatu, kde se vaří nové začátky.
Klárka vzala Eleonoru opatrně do rukou.
„Babi,“ zašeptala, „otevřeme je?“
Paní Amálie se podívala na konvici.
Konvice tiše cinkla.
Ne jako čaj.
Ne jako kakao.
Ale jako odpověď, která ještě voněla dobrodružstvím.