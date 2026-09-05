Český reprezentant Zadina dokázal pověst střelce. Dvěma góly zazářil v Lize mistrů

Páteční večer 4. září 2026 ve VAT Areně měl být pro Davos rutinním vstupem do nového ročníku Champions Hockey League. Norský šampion Storhamar ale domácím rychle připomněl, že v téhle soutěži se body rozdávají těžko. Pak se ale na led dostal Zadina, a během 148 sekund předvedl přesně to, co od něj Davos koupil: gólový instinkt, který v Evropě funguje spolehlivěji než kdykoli v zámoří.
Dvě minuty, dva góly, jiný zápas
Storhamar šel do vedení jako první. Odpověď přišla v čase 4:29, Zadina si najel sólem z levé strany a srovnal na 1:1. Ani ne dvě a půl minuty poté, v čase 6:57, udeřil znovu. Tentokrát to byla akce, na které se podíleli i Frick s Jägerem, ale klíčový moment obstaral český útočník: jeho nahození či přihrávka z levého křídla zmátla brankáře de Vriese natolik, že si puk srazil do vlastní sítě. Davos vedl 2:1 a Zadina měl hotovo.
Zbytek zápasu už tak hladký nebyl. Storhamar vyrovnal a duel dospěl do prodloužení. Tam rozhodla kuriózní situace, norský tým dostal v čase 64:06 trest za příliš mnoho hráčů na ledě a Rasmus Asplund potřeboval pouhých 23 sekund, aby přesilovku proměnil. Konečných 3:2 pro Davos.
Zakončovatel, ne náhodný střelec
Zadinovy dva trefy nejsou bleskem z čistého nebe. V minulé sezoně za Davos nasázel 27 gólů a přidal 16 asistencí ve 43 zápasech, čísla, která ho rázem zařadila mezi ofenzivní tahouny švýcarské ligy. Klub na to reagoval jednoznačně: v červenci 2025 mu prodloužil smlouvu až do sezony 2027/28.
Pro srovnání: v NHL odehrál 262 zápasů za Detroit a San Jose s bilancí 91 bodů. Solidní, ale nikdy nezískal roli prvního střelce. V Davosu ji má. A gólová frekvence, kterou v Evropě drží, je výrazně vyšší než cokoli, co předvedl za oceánem. Páteční dvougólový vstup do CHL 2026/27 tento trend potvrzuje, neotevírá.
Co to znamená pro reprezentaci
Právě tady se příběh komplikuje. Na klubové úrovni je Zadinova pozice pevná. V národním týmu ale panuje opatrnější nálada. Na mistrovství světa 2025 zapsal v pěti zápasech bilanci 1+3 a trenér Radim Rulík poté veřejně přiznal, že se mu turnaj „úplně nepovedl“ a že jiným křídlům se dařilo víc.
Rulík zároveň v listopadu 2025 při nominaci na Finské hry řekl klíčovou větu: Zadina „nemá dveře zavřené“, pokud si udrží formu. Přesně v této logice je páteční večer důležitý. Dva góly v úvodním kole CHL nejsou automatická vstupenka do reprezentace, ale jsou argumentem, který se těžko ignoruje. Podle nás si Zadina právě připsal nejsilnější vizitku od prodloužení smlouvy v Davosu.
Kontext soutěže: body, ne postup
Champions Hockey League funguje na principu společné tabulky 24 týmů, z nichž 16 nejlepších postoupí do play-off. Za výhru v prodloužení bere tým dva body, takže Davos nezískal maximum, ale vstup do sezony má pozitivní. Zadina po prvním zápase eviduje dva góly a dva body a hrál v úderné formaci s Jägerem a Frehnerem, kde byl jednoznačně tím, kdo hledal zakončení nejčastěji. Podle klubového přehledu se dostával do šancí prakticky v každém střídání.
Zadina odešel z NHL jako hráč, kterému se nedařilo naplnit potenciál šestky draftu. Ve Švýcarsku si ten potenciál přepisuje do gólů, a páteční večer ukázal, že s tím neplánuje přestat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek