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Kouč Rada promluvil o Čvančarovi: Na jeho výstřelky mě upozorňoval i majitel Pelta

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Petr Rada popsal Tomáše Čvančaru jako talent s pověstí floutka, kterého mu Miroslav Pelta doporučil i s varováním. Teď útočník zkouší restart v Hradci.
Kouč Rada promluvil o Čvančarovi: Na jeho výstřelky mě upozorňoval i majitel Pelta

Kouč Rada promluvil o Čvančarovi: Na jeho výstřelky mě upozorňoval i majitel Pelta

Zdroj: FK Dukla Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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