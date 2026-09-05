Kouč Rada promluvil o Čvančarovi: Na jeho výstřelky mě upozorňoval i majitel Pelta

Když se na začátku září 2026 objevilo jméno Tomáše Čvančary v kolonce posil FC Hradec Králové, zvedla se vlna otázek. Proč zrovna Hradec? Proč ne silnější klub? A hlavně, zvládne hráč, kterého provází nálepka problémového fotbalisty, fungovat v prostředí, kde se od něj čeká okamžitá produktivita? Odpovědi nabízí člověk, který Čvančaru vedl v Jablonci a zná ho z doby, kdy byl ještě „mladý střihounek“. Petr Rada v rozhovoru pro Sport.cz otevřeně popsal, jak s ním pracoval a co musí splnit, aby se v české lize znovu prosadil.
Floutek, grázlík, ale zvládnutelný
Rada nešetří barvitými přívlastky. Čvančara prý přišel do Jablonce jako „floutek“ a „problémový hráč“. Tehdejší majitel klubu Miroslav Pelta ho chtěl, ale zároveň trenéra výslovně upozorňoval na „výstřelky“ a na to, že se hráč občas chová „jako mistr světa“. Co přesně tím Pelta myslel, Rada veřejně neupřesnil, ani v aktuálním rozhovoru, ani ve starším z roku 2023. Žádný konkrétní incident, žádná kauza. Jen obecná charakteristika temperamentu.
Podstatné je, co následuje: Rada tvrdí, že s Čvančarou osobně problém neměl. Hned na startu nastavil pravidla, průběžně komunikoval a ve chvíli, kdy byl útočník „moc nahoře“, srazil ho zpátky na zem. Ve starším rozhovoru to shrnul ještě přímočařeji: „Když začal zlobit, dostal přes prsty.“ A dodal, že takové hráče, které sám nazývá „grázlíky“, má raději než ty pohodlné.
Čísla, která mluví za kariéru
Čvančarova cesta z Jablonce přes Spartu do Borussie Mönchengladbach vypadala jako vzestupný oblouk. Pak se zlomila.
- Jablonec: 24 ligových zápasů, 6 gólů
- Sparta (2022/23): 39 zápasů, 19 gólů (z toho 12 gólů a 3 asistence v jedné sezoně)
- Borussia Mönchengladbach: 49 zápasů, 6 gólů za dvě bundesligové sezony
- Antalyaspor (hostování): 11 zápasů, 1 gól
- Celtic (hostování, leden 2026): 9 zápasů, 2 góly
Trend je čitelný. V české lize střílel, v Bundeslize produktivita spadla na zlomek. Rada sám říká, že angažmá v Gladbachu „nedopadlo podle představ jeho ani klubu“, a připomíná i zranění jako faktor na hostováních. Přímé veřejné hodnocení Čvančarovy povahy od německých trenérů se dohledat nepodařilo, z Gladbachu existují jen výkonová data, ne charakterové posudky.
Proč právě Hradec, a proč právě teď
Hradec Králové vstoupil do sezony 2026/27 s problémem, který statistiky nepřikrášlí. Po pěti ligových kolech desáté místo, sedm bodů, skóre 4:5. Mezi střelci vede Tom Slončík se dvěma góly, Mick van Buren přidal jeden. Klasický hrotový útočník v produktivitě chybí.
Čvančara do tohoto kontextu zapadá jako sázka, ne jako jistota. Sám v oficiálním oznámení klubu řekl, že se „chtěl vrátit domů“ a že mu „Hradec podal pomocnou ruku“. Sportovní ředitel Pojezný zdůraznil kvalitu a zkušenost z velkých zápasů. Roční hostování z Gladbachu je rámec, ve kterém se obě strany mohou potkat: Hradec potřebuje góly, Čvančara potřebuje minuty a důvěru.
Jeho první realistické okno pro debut? Neděle 6. září 2026, domácí zápas proti Spartě. Symbolika je téměř filmová, českou ligu hrál naposledy právě ve sparťanském dresu.
Radův manuál pro Horejše
Rada sice přímo nejmenuje současného hradeckého trenéra Davida Horejše, ale z jeho popisu vlastní práce s Čvančarou vychází docela konkrétní návod. Nastavit pravidla okamžitě. Komunikovat častěji než s běžným hráčem. Nenechat růst pocit výjimečnosti. Řešit excesy hned, ne až se nahromadí. A držet ho v roli, kde je nejužitečnější: pohybem v šestnáctce a zakončením.
Nejtvrdší podmínka z Radova aktuálního výroku přitom není technická, ale mentální: „Pokud bude zdravotně v pořádku, soustředit se jen na fotbal a plnit to, co se po něm bude chtít,“ může být pro Hradec hodně prospěšný. Tři slova (zdraví, soustředění, disciplína) se v různých obměnách vracejí v každém Radově vyjádření o Čvančarovi za poslední tři roky.
Hradec nekupuje hotového střelce. Kupuje podmínku. Jestli ji Čvančara splní, ukáže už nedělní večer proti Spartě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl