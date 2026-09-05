Kolik si v Česku vydělá strojvedoucí. Spadne vám brada

Inzeráty slibují zlaté hory. Velké bonusy, platy přes osmdesát tisíc, kariéru na kolejích. Málokdo ale mluví o tom, co se za těmi čísly skrývá. O nocích strávených v kabině, o Vánocích bez rodiny, o směnách, které začínají ve tři ráno a končí kdovíkdy.
Proč čísla v inzerátech klamou
Na české železnici se točí velké peníze, ale málokdo rozumí tomu, jak se skutečně počítají. Podle oficiálních statistik informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) činí medián hrubé mzdy strojvedoucích v České republice 62 497 Kč měsíčně. Průměrná skutečně vyplacená mzda dosahuje 60 799 Kč.
Rozdíly mezi nováčky a zkušenými matadory jsou však obrovské. Zatímco nejnižší desetina strojvedoucích vydělává 49 666 Kč hrubého, ti nejlépe placení v devátém decilu dosahují až na 95 043 Kč. Jenže co to vlastně znamená v praxi?
Základní plat podle mnohých inzerátů začíná kolem 25 000 až 35 000 Kč. Tato inzerovaná hodnota ale představuje pouze holý základní tarif bez jakýchkoliv příplatků. V reálném provozu se k tomuto základu připočítávají zákonné příplatky za noční směny, víkendy, svátky, přesčasy a ujeté kilometry, které výslednou výplatu často navýší až na dvojnásobek.
Daň za vysoký příjem: Nekonečné přesčasy a nocležny
Představa, že strojvedoucí dosahují na platy přesahující 80 000 Kč bez větší námahy, je dalším velkým omylem. Tyto špičkové příjmy jsou vykoupeny extrémním množstvím přesčasových hodin, nepravidelným životním rytmem a prací v době, kdy ostatní spí nebo slaví s rodinou.
Noční služby, víkendy a svátky jsou pro lidi na železnici naprosto běžnou součástí života, která si vybírá svou daň na osobním volnu. A nejen na něm. Není proto divu, že se zájemci o toto povolání zrovna nehrnou. Obor se potýká s nedostatkem zaměstnanců a dopravci se je snaží nalákat všemi způsoby.
Souboj o lidi: Náborové příspěvky jako zlatá klec?
U národního dopravce České dráhy se průměrná mzda strojvedoucího pohybuje v rozmezí od 43 000 Kč do 77 000 Kč měsíčně v závislosti na odpracovaných směnách. Nová kolektivní smlouva platná pro rok 2026 až březen 2027 zaručuje růst tarifních mezd o 2,5 % a nárůst vybraných příplatků o 0,7 %.
Zaměstnanci se mohou těšit také na jednorázovou prosincovou odměnu 10 000 Kč a náborový příspěvek až 100 000 Kč, který je však vyplácen postupně a vyžaduje setrvání v poměru alespoň 12 měsíců.
Soukromí dopravci se snaží přetáhnout kvalifikované lidi ještě agresivnějšími nabídkami. RegioJet nabízí mzdu v rozmezí 60 000 Kč až 80 000 Kč měsíčně, přičemž nováčci po zaškolení začínají na zhruba 53 000 Kč. Pro zkušené strojvedoucí s licencí má připravený náborový příspěvek až 200 000 Kč.
Arriva láká na měsíční příjem až 55 000 Kč a náborový bonus 150 000 Kč na vybraných místech. Pozadu nezůstává ani Správa železnic, která nabízí náborový příspěvek až 150 000 Kč pro držitele licence a 100 000 Kč pro uchazeče bez ní.
Pozor však na mýtus, že strojvedoucí mohou libovolně střídat zaměstnavatele a inkasovat tyto statisícové bonusy bez závazků. Realita je taková, že tyto lákavé finanční injekce jsou podmíněny tvrdým smluvním úpisem na 3 až 5 let. Pokud se rozhodnete odejít předčasně, musíte počítat s povinností vrátit vyplacené statisíce korun nebo uhradit extrémně drahé náklady na celý výcvik.
Je to zkrátka zlatá klec. Peníze jsou, ale svoboda volby mizí.
Profese strojvedoucího tak zůstává sice finančně atraktivním, ale nesmírně náročným chlebem. Kdo hledá jen peníze, možná najde lepší cestu. Kdo ale miluje koleje, ten ví, že žádná jiná práce mu nedá to, co kabina lokomotivy. I za cenu nocí strávených daleko od domova.
Zdroje článku: seznamzpravy.cz, ispv.cz, railpage.net, poznatsvet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá