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Kolik si v Česku vydělá strojvedoucí. Spadne vám brada

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Dennívýzva
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Na první pohled to vypadá jako snová práce s pohádkovým platem, který snadno přesáhne šedesát tisíc korun měsíčně. Realita na českých kolejích je ale mnohem dramatičtější, než jak ji vykreslují náborové letáky lákající na obří bonusy.
Kolik si v Česku vydělá strojvedoucí. Spadne vám brada

Kolik si v Česku vydělá strojvedoucí. Spadne vám brada

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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