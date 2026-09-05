Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy

Když Sparta Praha v srpnu 2025 prodávala Olatunjiho do Utahu, vypadalo to jako logický kariérní krok: permanentní přestup, garantovaná roční kompenzace přes 15 milionů korun a šance prosadit se v rychle rostoucí americké lize. O třináct měsíců později sedí šestadvacetiletý Nigerijec v letadle do Belgie. Ne jako hráč, který v MLS selhal, ale ani jako někdo, kdo ji dobyl. Pět gólů v osmadvaceti zápasech, postupný přesun na lavičku a nakonec hostování zpět na starý kontinent. Cílová stanice? Malý flanderský klub, který se po pěti letech vrátil do nejvyšší soutěže a zoufale potřebuje střelce.
Třináct měsíců v Salt Lake City
Olatunjiho americký příběh začal slibně. Při domácím debutu 23. srpna 2025 proti Minnesotě skóroval, v říjnu pak na Decision Day zapsal rozhodující dvojgól, který mu vynesl nominaci do týmu kola MLS. Jenže sezona 2026 přinesla útlum. První gól kalendářního roku zaznamenal až 22. března v San Diegu, jako střídající hráč v 85. minutě. Z útočníka, který měl být třetí letní posilou RSL, se stal rotační hráč bez stabilního místa v základu.
Čísla mluví jasně. V dresu Salt Lake nastřílel 0,18 gólu na zápas. Pro srovnání: ve Spartě to bylo 0,22 gólu na zápas (20 branek v 93 startech), v Liberci dokonce 0,44 (8 gólů v 18 zápasech jarní části 2022/23). Americké angažmá bylo jeho gólově nejslabší štací.
Proč zrovna Beveren
SK Beveren není náhodná volba. Klub se na jaře vrátil do Jupiler Pro League po pěti letech v nižších patrech belgického fotbalu a vstup do sezony 2026/27 mu ukázal, co mu chybí. Po čtyřech kolech má tři body, skóre 2:10 a dvanácté místo z osmnácti. Výhra 1:0 nad Anderlechtem před vyprodaným stadionem Freethiel ukázala, že tým umí zabojovat. Porážky 0:4 od Zulte Waregem a v Genku zase odhalily, že bez koncového hráče do vápna bude boj o záchranu vyčerpávající.
Trenér Bob Peeters v oficiálním oznámení klubu popsal přesně, co od Olatunjiho čeká: fyzickou sílu, rychlost, výbušné náběhy za obranu, pohyb v šestnáctce a práci bez míče v presinku. „S jeho příchodem je kádr kompletní,“ řekl Peeters. Poslední dílek skládačky dosadil klub až 4. září, po startu ligy, nikoli v letním přestupovém okně.
Důležitý detail: nejde o trvalý přestup. Real Salt Lake Olatunjiho pouze zapůjčil do 30. června 2027. Smlouva s americkým klubem běží minimálně do léta 2028. Pokud se v Belgii chytí, otevírá se prostor pro trvalý odkup. Pokud ne, vrací se zpátky do Utahu.
Kariérní reset, ne nostalgický návrat
Čeští fanoušci si Olatunjiho pamatují hlavně díky momentům, které přesahovaly ligový průměr: gól Dinamu Záhřeb, dvojgól Slavii v poháru, dvě trefy v kvalifikaci Ligy mistrů proti Salcburku. Ve Spartě odehrál 93 zápasů a dal 20 gólů, v Liberci za půl roku osm. Návrat do Evropy ale nemíří zpátky do Česka. Veřejně nic takového naznačeno není a Sparta ho před rokem prodala natrvalo.
Belgická liga nabízí něco, co MLS nedává: přímé napojení na evropský scoutingový ekosystém a systém UEFA. Jupiler Pro League funguje od této sezony v novém osmnáctičlenném formátu bez play-off, kde se každý bod počítá od prvního kola. Pro Olatunjiho to znamená okamžitou příležitost, a okamžitý tlak. Nejbližší šance na debut je domácí zápas proti OH Leuven v neděli 6. září od 19:15.
Co z toho plyne
Finančně je přesun těžko čitelný. V MLS měl Olatunji podle oficiálního platového průvodce MLSPA garantovanou kompenzaci 626 500 dolarů ročně, tedy zhruba 15,2 milionu korun. Belgické kluby individuální platy nezveřejňují; podle zprávy Deloitte z roku 2023 činil průměrný plat hráče v belgickém profifotbale 253 tisíc eur za sezonu 2021/22, tedy asi 6,3 milionu korun. I kdyby Beveren platil nadprůměrně, finanční motivace tu zjevně není hlavní.
Sportovní logika dává větší smysl. Olatunji potřebuje pravidelně hrát a pravidelně střílet. Beveren potřebuje útočníka, který umí skórovat z vápna a napadat první rozehrávku. Obě strany si vybraly pragmaticky. Jestli to bude stačit na záchranu pro Beveren a na evropský restart pro Olatunjiho, ukáže prvních pár měsíců na Freethielu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl