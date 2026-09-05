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Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy

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Nigerijský útočník Victor Olatunji opouští po třinácti měsících Real Salt Lake a na hostování míří do belgického SK Beveren, nováčka Jupiler Pro League.
Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy

Návrat Olatunjiho. Bývalý útočník Sparty končí v zámoří a stěhuje se zpátky do Evropy

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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