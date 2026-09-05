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Domácí utopenci v octovém nálevu: Vyladěný recept s ideálním poměrem kyselosti a sladkosti

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Utopenci jsou pro mě spojeni s hospodskou atmosférou a talířkem, který přijde ke stolu dřív, než si člověk stihne objednat pivo. Tohle je recept, který jsem poprvé vyzkoušela doma a výsledek mě přesvědčil, že nakládané buřty z vlastní sklenice jsou prostě jiná liga.
Obrázek na recept na utopence

Obrázek na recept na utopence

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na utopence
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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