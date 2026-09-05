Bezvětří jen 8 dní v roce. Milešovka je nejdivočejší hora Česka a její klima vysvětluje jeden geologický tvar

Červen 1949, observatoř na Milešovce. Během jediné bouřky udeří blesk do budovy pětkrát za sebou. Mezi lety 1945 a 1954 zasáhne výboj stavbu celkem dvaatřicetkrát. Němci hoře dávno říkají Donnersberg, tedy Hromová hora, a měření jim dávají za pravdu. Průměrná rychlost větru na vrcholu dosahuje v dlouhodobém průměru 8,5 m/s, v prosinci a lednu fouká bouřlivý vítr nad 16 m/s zhruba každý pátý den. Přitom Milešovka měří pouhých 837 metrů nad mořem. Co z ní dělá klimatický extrém srovnatelný s mnohem vyššími horami?
Kužel, který si vítr sám přitahuje: geologie jako klíč k větrnosti
Odpověď začíná hluboko pod povrchem. Milešovka je erozí obnažený lakolit, pozůstatek přívodního kanálu dávné sopky stáří 27 až 31,5 milionu let. Hornina, trachyt přecházející do znělce, odolala okolnímu zvětrávání a vymodelovala téměř dokonalý izolovaný kužel. Převýšení nad okolní krajinou činí 300 až 400 metrů, vrcholová plošina zabírá jen pár desítek metrů.
Právě ta kombinace osamělého strmého tvaru a miniaturního temene mění horu v aerodynamický akcelerátor. Vzduch nemá kam uhnout, přelévá se přes úzký hřbet s minimálním třením. Kdyby Milešovka stála v řadě s dalšími kopci stejné výšky, vítr by se rozložil. Jenže ona trčí nad Českým středohořím jako maják nad mořem.
Proč severočeský tlakový gradient a alpská závětrná brázda zesilují poryvy
Samotný tvar by na osm bezvětrných dní nestačil. Rozhodující roli hraje poloha v severních Čechách, kde ve výšce kolem 800 metrů panuje výrazně silnější tlakový gradient než na jihu republiky. Vzduchové hmoty se tudy řítí rychleji.
Druhý mechanismus přichází zdánlivě z velké dálky. Při jižním proudění přes Alpy vzniká na závětrné straně pohoří brázda nízkého tlaku. Ta mění směr i intenzitu cirkulace nad celým středoevropským prostorem a přidává další energii proudění, které naráží na milešovský kužel. Jak popisuje odborný článek v
časopise Vesmír, souhra obou faktorů vysvětluje, proč Milešovka v analýzách ČHMÚ vychází jako největrnější česká stanice nad 600 metrů, s vyšším ročním průměrem než Lysá hora (přibližně 6,9 m/s) i Praděd. Hromová hora: jak osluněné svahy a prominence spouštějí bouřky
Členitá krajina Českého středohoří funguje jako soustava přírodních ramp. Sluncem ohřáté svahy a souvislejší hřebeny nutí vzduch stoupat, vlhkost kondenzuje a konvektivní oblačnost roste. Milešovka do tohoto procesu vstupuje jako nejvyšší a nejprominentnější bod širokého okolí; bouřky nad ní snadno „nasedají“, protože výstupné proudění se koncentruje právě kolem jejího vrcholu.
Výsledek je dramatický. V roce 2015 zaznamenala observatoř 55 bouřkových dnů. Při každé takové epizodě se rozhledna na temeni uzavírá, protože riziko přímého zásahu bleskem je na exponovaném bodě s kovovou konstrukcí mimořádně vysoké. Meteorologové z
Ústavu fyziky atmosféry AV ČR tu přitom pracují nepřetržitě od roku 1905; jde o nejstarší horskou observatoř v Česku a jednu z nejdelších souvislých meteorologických řad ve střední Evropě.
VIDEO Milešovka versus Sněžka a Lysá hora: kde fouká nejdivočeji
Srovnání s dalšími českými vrcholy odhaluje zajímavý paradox. V průměrné roční rychlosti větru Milešovka vede. Jenže při extrémních událostech ji Sněžka dokáže překonat: během orkánu Kyrill v lednu 2007 naměřili na Sněžce nárazy 60 m/s, zatímco Milešovka zaznamenala 47 m/s.
Parametr Milešovka Lysá hora Sněžka Nadmořská výška 837 m 1 324 m 1 603 m Průměrný roční vítr 8,5 m/s ~6,9 m/s vyšší nárazy Maximální náraz (Kyrill) 47 m/s — 60 m/s
Síla Milešovky spočívá v konstantnosti. Zatímco Sněžka exceluje v jednorázových poryvech, milešovský kužel generuje trvalý, vytrvalý proud. Právě proto se na něm bezvětří téměř nevyskytuje.
Kdy na Hromovou horu vyrazit, a kdy raději zůstat dole
Nejklidnější podmínky nabízejí stabilní jarní a časně podzimní dny bez výstrah. Letní měsíce přinášejí maximum bouřkové aktivity, zima zase kombinaci silného větru, námrazy a obtížně schůdných kamenitých cest pokrytých ledem. Na podzim zrádně kloužou vrstvy spadaného listí.
Před výstupem se vyplatí zkontrolovat aktuální výstrahy ČHMÚ a provozní informace rozhledny. Při bouřce platí jediné pravidlo: na exponovaném vrcholu nemá člověk co dělat. A na Milešovce to platí dvojnásob; hora, která za devět let schytala 32 úderů blesku, si o respekt říká sama.
Dnes observatoř slouží nejen české předpovědi počasí, ale i evropské výzkumné infrastruktuře ACTRIS. Každou hodinu odesílá data o oblačnosti, aerosolech i bleskové aktivitě do mezinárodní sítě. Kužel starý třicet milionů let tak zůstává jedním z nejpozorněji sledovaných meteorologických bodů na kontinentu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková