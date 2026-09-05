Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDotsPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDots
Českolipští psovodi přivítali dva rozkošné čtyřnohé nováčky, kteří si svou hravostí a láskou k pamlskům...
Nehoda v obci Líšný na Jablonecku zaměstnala v pátek večer záchranné složky. Osobní automobil tam sjel ze...
Liberec potřetí dodatkem smlouvy prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze...
U bývalého kravína v Lučanech nad Nisou objevila policie odložený malý motocykl i s motorkářskou výbavou....
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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