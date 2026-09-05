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Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDots

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Zapomeňte na hledání drobných v peněžence i odbíhání k parkovacímu automatu. Řidiči v Liberci mohou nově zaplatit za parkování také několika klepnutími na displej svého mobilu prostřednictvím aplikace ParkDots. Získávají tím rychlé a moderní řešení dostupné nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to buď přímo v mobilní aplikaci, nebo na webu parking.liberec.cz.
Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDots

Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDots

Zdroj: Město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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