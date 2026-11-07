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Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

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Brněnský dopravní podnik chystá tramvaje, autobusy i trolejbusy na zimní provoz. Kromě kontroly vytápění a výměny tisíců pneumatik připravuje také speciální protinámrazová opatření. Do ulic při hrozbě námrazy vyrazí například tramvajová mazačka, která ošetřuje trolejové vedení nemrznoucí směsí.
Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

Zdroj: DPMB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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