Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námrazePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námrazeZdroj: DPMB
Článek byl publikován 07.11.2026 13:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →