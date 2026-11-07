Na některé okamžiky z éry Václava Klause se nezapomíná. Amnestie a pero z Chile se vracejí do debat

Prezidentský úřad opustil už před lety, ale víme o něm stále. Bývalá hlava státu dál komentuje politiku, nástupce a aktuální dění.
Václav Klaus patří k těm politikům, kteří dokážou vyvolat pozornost i dlouho poté, co skončili ve vrcholné funkci, jak nám v redakci In-Lifestyle.cz nemůže uniknout. Zatímco někdo si bývalého prezidenta vybaví především kvůli jeho ekonomickým názorům nebo euroskepticismu, jiným se okamžitě vybaví pero z Chile, kontroverzní amnestie nebo jeho pověstný způsob vyjadřování. A ani v posledních letech se Klaus nerozhodl zůstat stranou.
Pero z Chile obletělo svět
Jedním z nejznámějších momentů Klausovy politické kariéry je pravděpodobně událost z dubna 2011. Během návštěvy Chile seděl tehdejší prezident vedle chilského prezidenta Sebastiána Piñery a před televizními kamerami si při jednání nenápadně vložil protokolární pero do kapsy. Záběry se rychle rozšířily po internetu a z drobné diplomatické epizody se stal doslova mezinárodní hit. Bohužel, ne v dobrém slova smyslu.
Klaus následně vysvětloval, že šlo o běžnou propisku a že si ji prostě jen vzal. Veřejnost však jeho vysvětlení přijímala s různou mírou pobavení i kritiky. Událost se stala jedním z nejznámějších obrazů jeho prezidentství a dodnes se k ní média vrací. Co je ale zajímavé, nynější prezident Petr Pavel tuto situaci napravil a pero letos během návštěvy Chile „vrátil“, jak popsaly
Seznam Zprávy. Vesmír je tak opět v rovnováze.
Zemanova kritika státních vyznamenání: Nabízí se otázka, proč tolik řeší událost, kterou odmítá Amnestie, která vyvolala bouři
Vážnější politickou kontroverzi však přinesl závěr druhého prezidentského mandátu Václava Klause. V novoročním projevu 1. ledna 2013 oznámil rozsáhlou amnestii. Ta se dotkla desetitisíců lidí a mimo jiné zastavila některá dlouho vedená trestní stíhání. Rozhodnutí vyvolalo nemalou kritiku, především kvůli zastavování některých kauz hospodářské kriminality. Kritici upozorňovali, že amnestie může znamenat konec vyšetřování případů, které se táhly řadu let. Klaus se k autorství rozhodnutí otevřeně přihlásil a prohlásil, že amnestii připravil on sám. Spor se stal jedním z nejvýraznějších momentů konce jeho prezidentství.
Ani po odchodu z Hradu není jiný
Klaus se ani po skončení mandátu nestáhl do ústraní. V rozhovorech pravidelně hodnotí kroky svých nástupců a současné politické dění. Výrazně na sebe upozornil během pandemie covidu-19, kdy opakovaně kritizoval vládní opatření, odmítal nošení roušek a vystupoval proti povinnému očkování. Pozornost vzbudil jeho projev před Obecním domem 28. října 2020, který pronesl bez zakrytých úst a nosu, přestože tehdejší pravidla roušku za daných okolností vyžadovala. Hygienická stanice mu za to původně uložila pokutu 10 tisíc korun. Klaus to označil za politický akt a občanský protest proti omezování svobody. Spor se nakonec dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který v srpnu 2023 potvrdil zrušení pokuty. Důvodem však nebylo schválení Klausova postoje k pandemii, nýbrž nezákonnost opatření, o které se původní rozhodnutí opíralo.
V posledních letech se opakovaně vyjadřoval také k válce na Ukrajině. V květnu 2025 například v rozhovoru pro
Český rozhlas Plus znovu mluvil o odpovědnosti Západu za vznik konfliktu a připomněl svůj názor, že Rusko bylo podle něj pod tlakem. Takové interpretace vyvolávají kritiku, zejména proto, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na území suverénní Ukrajiny.
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V roce 2026 se Klaus pustil také do prezidenta Petra Pavla. Spor hlavy státu s vládou označil za konflikt, který podle něj vyvolal právě Pavel, a případnou kompetenční žalobu označil za „falešnost a zbabělost“. Jeho výroky ukazují, že bývalý prezident dál vstupuje do aktuálních politických debat a nevyhýbá se ani ostrým formulacím.
Nepotlesk jako vlastní forma protestu
Klaus je známý také tím, že svůj nesouhlas někdy vyjadřuje velmi viditelně, třeba tím, že při projevech ostatních politiků netleská. Pozornost vzbudil například v říjnu 2023 po projevu prezidenta Petra Pavla na Pražském hradě. Sám svůj „nepotlesk“ obhajoval jako pokorný způsob, jak dát najevo nesouhlas. Zároveň prohlásil, že nevidí důvod nepřerušit někoho, kdo podle něj říká „naprosté hlouposti“. A v absenci tleskání pokračoval i v dalších letech při předávání státních vyznamenání.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové.
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Václav Klaus už prezidentem není, zapomenout na něj však nejde. Kontroverze se kolem něj kupí dodnes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.