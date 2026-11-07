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Na některé okamžiky z éry Václava Klause se nezapomíná. Amnestie a pero z Chile se vracejí do debat

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Prezidentský úřad opustil už před lety, ale víme o něm stále. Bývalá hlava státu dál komentuje politiku, nástupce a aktuální dění.
Fotografie Václava Klause

Fotografie Václava Klause

Zdroj: Foto: Nextfoto, Václav Klaus na křtu knihy Stále na cestách
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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