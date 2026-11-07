Senior roky pobíral nižší důchod, než měl. Po zásahu ombudsmana mu stát doplatil téměř 900 tisíc korun

Senior přišel kvůli chybám v důchodovém řízení o stovky tisíc korun, které mu měly být vyplaceny už dříve. Když v roce 2012 řešil přiznání starobního důchodu, dostal od úředníků nesprávnou informaci o vhodném datu jeho začátku. Ve skutečnosti splnil podmínky pro řádný starobní důchod už o tři roky dříve. Zvolené datum proto ovlivnilo způsob, jakým sociální správa jeho penzi vypočítala. Nesprávně se vyhodnotila také jeho další výdělečná činnost. Nápravy se muž nakonec domohl až prostřednictvím veřejného ochránce práv.
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Úřad chybně posoudil odložený důchod
Podstatou sporu nebyla pouze drobná početní chyba. Česká správa sociálního zabezpečení mužovu penzi posoudila jako pozdní, tedy odložený starobní důchod, a přiznala ji v podobě, která nezohledňovala všechny důsledky další práce po vzniku nároku. Senior přitom ještě v důchodovém věku vydělával. Právě souběh několika rozhodných dat a způsob výpočtu způsobil, že pravidelná výplata byla po dlouhou dobu nižší, než měla být. Muž se proti výsledku bránil, ale jeho případ vyžadoval podrobnější přezkum. Ombudsman následně upozornil na nesprávné poučení i chybný postup při stanovení dávky.
Důležitou součástí řešení se stalo zpětné přiznání důchodu. Sociální správa po přehodnocení stanovila datum od roku 2018, tedy pět let zpětně od podání příslušné žádosti. Právě za toto období bylo možné podle pravidel vyplatit důchod zpětně. Díky dalším odpracovaným letům vycházel správně určený důchod výrazně vyšší než původní částka. ČSSZ nakonec své chyby uznala a muži doplatila téměř 900 tisíc korun. Kromě jednorázového doplatku došlo také k navýšení důchodu souvisejícímu s další výdělečnou činností.
O další zvýšení neměl senior znovu žádat
Veřejný ochránce práv upozornil i na postup při zvýšení důchodu za práci po jeho přiznání. Podle závěrů šetření měla sociální správa o této změně rozhodnout, aniž by muže nutila k podání nové žádosti. V přehledu případu je uvedeno zvýšení o 20 tisíc korun za další výdělečnou činnost. Pro seniora tak náprava neznamenala pouze jednorázové vyrovnání starého dluhu. Promítla se také do samotného posouzení jeho pravidelné penze. Případ ukazuje, že nesprávné úřední poučení může mít dlouhodobé finanční následky, zvlášť když ovlivní datum přiznání důchodu.
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Rozhodnutí o důchodu je potřeba zkontrolovat
Každý žadatel dostává rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, v němž jsou uvedeny podstatné údaje pro výpočet dávky. Pozornost si zaslouží zejména datum přiznání a započtené doby důchodového pojištění. Pokud údaje neodpovídají skutečnosti, je vhodné shromáždit pracovní doklady a požádat o vysvětlení. Proti rozhodnutí lze zpravidla podat písemné námitky do 30 dnů od jeho oznámení. Zanedbání této lhůty může další obranu zkomplikovat, i když zákon v určitých situacích umožňuje také pozdější nápravu chyby. Seniorův případ je mimořádný výší doplatku, ale pečlivá kontrola důchodového rozhodnutí je důležitá pro každého žadatele.
ochrance.cz, cssz.gov.cz