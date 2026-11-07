Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Senior roky pobíral nižší důchod, než měl. Po zásahu ombudsmana mu stát doplatil téměř 900 tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna nesprávná informace od úředníků připravila seniora o vysokou část jeho důchodu. Česká správa sociálního zabezpečení mu totiž přiznala penzi od nevýhodného data a chybně posoudila i další práci v důchodovém věku. Po zásahu veřejného ochránce práv musela případ přehodnotit a muži doplatila téměř 900 tisíc korun.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:00

Reklama
Další články z Byznys trendy
Vdovský důchod nemusí skončit navždy. Za určitých podmínek lze nárok obnovit i po několika letech
Vdovský důchod nemusí skončit navždy. Za určitých podmínek lze nárok obnovit i po několika letech
Black Friday se blíží. Obchodníci musí u slev zveřejnit jeden údaj, který zákazníci často přehlížejí
Black Friday se blíží. Obchodníci musí u slev zveřejnit jeden údaj, který zákazníci často přehlížejí

Obchodníci před listopadovými výprodeji připravují výrazné cenovky a slevy v desítkách procent. Zákazník by...

Velká banka v neděli na osm hodin omezí své služby. Část klientů se nedostane ke svým účtům
Velká banka v neděli na osm hodin omezí své služby. Část klientů se nedostane ke svým účtům

Klienty ČSOB čeká v neděli 8. listopadu plánovaná odstávka některých bankovních služeb. Po dobu osmi hodin...

Sousedův strom přesahuje na váš pozemek. Větve můžete za určitých podmínek odstranit i bez jeho souhlasu
Sousedův strom přesahuje na váš pozemek. Větve můžete za určitých podmínek odstranit i bez jeho souhlasu

Větve sousedova stromu mohou zasahovat nad zahradu, stínit okna nebo poškozovat střechu. Občanský zákoník...

Plastovou platební kartu už některé banky automaticky neposílají. Klienti si musí zkontrolovat nová pravidla
Plastovou platební kartu už některé banky automaticky neposílají. Klienti si musí zkontrolovat nová pravidla

Nový bankovní účet už nemusí automaticky znamenat také plastovou platební kartu v obálce. Některé banky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.