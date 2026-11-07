Jonathan Taylor Thomas z Kutila Tima má už 45 a po letech se znovu ukázal fanouškům. Před pár týdny ho zadrželi šerifové

Bývalá dětská hvězda Jonathan Taylor Thomas v létě překvapil fanoušky, když se po letech objevil na společné fotce s kolegy ze seriálu Kutil Tim. Hollywood opustil už před lety kvůli studiu. V září ho ale šerifové zadrželi při silniční kontrole, podle nich měl jednoho kopnout do břicha.
Zadržení po půlnoci
Incident se odehrál na konci září krátce po půlnoci ve Westlake Village v Kalifornii. Hlídka zastavila auto, které stálo na křižovatce na zelenou a blokovalo provoz. Podle zprávy losangeleského šerifa seděl Jonathan Taylor Thomas v autě na místě spolujezdce. Když policisté začali vyšetřovat řidiče kvůli podezření na řízení pod vlivem, pětačtyřicetiletá bývalá dětská hvězda z auta vystoupila a opakovaně k hlídce přistupovala.
Podle šerifova úřadu se bránil a jednoho ze zástupců šerifa kopl do břicha. Zadrželi ho pro podezření z maření úředního výkonu a z opilosti na veřejnosti, o den později ho propustili. Řidiče zase zadrželi pro podezření z řízení pod vlivem. Začátkem října zatím obvinění nepadlo a případ posuzovala okresní prokuratura.
Návrat na Instagramu
Zpráva o zářijovém zadržení přišla jen pár týdnů poté, co se někdejší představitel Randyho z Kutila Tima po více než deseti letech ukázal svým fanouškům. V červenci sdílela Patricia Richardson na Instagramu fotku, na které s ním stojí i Taran Noah Smith, představitel jeho mladšího televizního bratra Marka.
Thomas na snímku nosí výrazné černé brýle, krátké černé vlasy a strniště, Smith má vlasy až na hrudník a plnovous. Fanoušci v komentářích psali, že Thomas se skoro nezměnil a pořád má kouzlo idolu devadesátých let. V televizi se přitom naposledy mihl v roce 2015 v sitcomu Poslední chlap, pro který dokonce režíroval tři epizody. Pak se držel v ústraní a až do letošního léta ho fotografové celou dekádu nikde nezastihli.
Cesta z Hollywoodu
Před kamerou strávil celé dětství a v devadesátých letech platil za jednu z největších hvězd. Kariéru mu řídila matka, původně sociální pracovnice. Už v deseti letech dostal roli prostředního syna Randyho Taylora, ačkoli byl ve skutečnosti o měsíc starší než představitel nejstaršího bratra Brada.
Kutil Tim ho okamžitě vynesl na vrchol. Zahrál si ve filmech jako Tom a Huck, za který tehdy dostal honorář šest set tisíc dolarů, a namluvil malého Simbu v původním animovaném Lví králi. Kutila Tima opustil v roce 1998, aby se mohl věnovat studiu. V roce 2000 nastoupil na Harvardovu univerzitu, později studoval ve Skotsku a nakonec promoval na Kolumbijské univerzitě. S herectvím prakticky skončil o něco dříve, a to v roce 2005.
Své rozhodnutí odejít z branže vysvětlil v roce 2013 v rozhovoru pro časopis People. „Jel jsem bez přestávky od osmi let. Chtěl jsem jít do školy, cestovat a trochu si odpočinout,“ popsal. Slávu podle svých slov nikdy nebral moc vážně. „Bylo to skvělé období, ale nedefinuje mě. Vzpomínám na to s nadhledem. Soustředím se na ty dobré chvíle, ne na to, že jsem byl na spoustě obálek časopisů,“ dodal k časům na výsluní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (nbclosangeles, hellomagazine, imdb).