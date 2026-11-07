Dvě pece a míchačka. Armádní pekárna KPN cestovala na třech přívěsech

Dvě pece, míchačka a tři jednonápravové přívěsy. Polní pekárna KPN měla podle oficiálního popisu připravit za 24 hodin 5 000 denních dávek chleba. Za tímto číslem se skrývala práce pekárenského družstva i zásobování, které muselo fungovat před zatopením a pokračovat po vytažení posledního bochníku.
Vojáci mohli odjet z kasáren, pekárna mohla jet za nimi. Československá armáda pro tento úkol používala soupravu označovanou PPe KPN. Zatímco
automobilová polní kuchyně řešila přípravu oběda, pekaři měli vlastní techniku pro výrobu chleba. Samotná přítomnost pece ovšem ještě nezaručovala, že bude co vydávat. Tři přívěsy se musely proměnit v pracoviště
Soupravu tvořily dvě přívěsné pece a míchačka na těsto. Přívěsy táhly nákladní automobily, příslušenství cestovalo na jejich korbách. Podle
technického popisu zveřejněného Armádou ČR se výrobní část obvykle rozmísťovala pod dva spojené pekárenské stany.
Mobilní tedy byla celá pekárna, ale do práce se musela připravit až na stanovišti. Rozdíl mezi přesunem zařízení a výrobou chleba je podstatný: pec potřebovala připravené těsto a obsluha prostor, kde s ním mohla pracovat. Zásobovací automobil tím dostával stejně konkrétní úkol jako samotní pekaři. Širší obrázek této dopravní páteře připomíná i
dlouhá služba Pragy V3S. Přívěsy KPN se přesouvaly za nákladními automobily, příslušenství cestovalo na korbách. Ilustrační polský muzejní exponát ukazuje pec na vlastním přívěsném podvozku. 72 bochníků nebylo 72 denních dávek
U jedné pece uvádí
oficiální popis KPN 36 dvojitých forem, tedy 72 bochníků při jednom sázení. Ty představovaly 144 denních dávek. Uvnitř se otáčelo zařízení s dvanácti zavěšenými rámy pro formy; vytápění zajišťovala nafta, případně dřevo. Otáčení mohlo být motorické i ruční.
Z uvedeného poměru vycházejí dvě denní dávky na jeden bochník. Deklarovaných 5 000 dávek celé soupravy tak odpovídá přibližně 2 500 bochníkům. Když tento počet vydělíme kapacitou jednoho sázení, dostaneme zhruba 35 plných sázení rozdělených mezi obě pece. Při rovnoměrném využití připadá na každou přibližně 17 až 18.
https://www.zbrojopis.cz/cetnicka-vzduchovka-vz-35-originaly/
Je to přepočet uváděné kapacity, nikoli záznam konkrétní směny. Ukazuje však rozdíl mezi jednorázovým naplněním pece a celodenním výkonem pekárny. Nestačilo jednou zatopit a čekat na pět tisíc porcí. Příprava dalších forem, jejich vkládání a vyjímání se musely opakovat. Stejně pravidelně muselo přicházet nové těsto.
Chléb musel z pece ještě k jednotce
Upečením řetězec nekončil.
Armádní popis zásobování uvádí, že se chléb k útvarům dopravoval zpravidla s ostatním proviantem. Pro situace, kdy jej nebylo možné zajistit v potřebném množství, počítalo zásobování také se suchary.
https://www.zbrojopis.cz/projekt-habbakuk-letadlova-lod-z-ledu-pykret-churchill-historie/
V tom spočíval praktický význam celé soupravy. Pec řešila tepelnou část výroby, míchačka přípravu těsta a doprava spojovala pracoviště se zásobami i odběrateli. Přemístit pekárnu blíž k vojákům zkrátilo jednu vzdálenost, nezrušilo však potřebu dalších dodávek. Z údaje o výkonu samotné pece proto nelze vyčíst, kolik čerstvého chleba se v konkrétní den skutečně dostalo k jednotce.
Pekárna KPN potřebovala vedle pecí také nákladní automobily pro přesun přívěsů a příslušenství. Ilustrační snímek Pragy V3S připomíná dopravní část vojenského zásobování. Ze služby odešla, před návštěvníky pekla dál
KPN patřila k poválečné proviantní technice. Jak připomíná
A report 12/2007 na stranách 22 a 23, od roku 1968 přibývaly modernější velkokapacitní pekárny JANA. Koncem roku 2002 byly pekárny z výzbroje Armády ČR vyřazeny. Tím ale příběh konkrétních dochovaných zařízení neskončil. Výroční zpráva Technického muzea v Brně za rok 2024 eviduje výjezd KPN na Slavnosti chleba. Na straně 41 pak popisuje celodenní experimentální pečení ve vojenské polní pekárně, při němž návštěvníci mohli chléb ochutnat. Právě provozní ukázka připomíná část vojenského zázemí, kterou fotografie tanku nezachytí: lidi a stroje zaměstnané tím, aby bylo co dát na stůl.