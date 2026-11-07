Babiš se pustil do centrálních bankéřů a předvedl ekonomickou revoluci s ukazovátkem i dvěma čarami

Andrej Babiš se rozhodl napravit českou měnovou politiku osobně. Vyzbrojen tabulí a ukazovátkem se pustil do České národní banky, jejíž rozhodnutí zvýšit základní úrokovou sazbu na čtyři procenta označil za skandální a odporující zdravému rozumu. Premiér předvedl dvě barevné čáry, porovnal inflaci v Česku a eurozóně a dospěl k závěru, že čtyři členové bankovní rady hlasovali proti zájmům všech obyvatel Česka. Tři zbývající podle něj alespoň trochu přemýšleli. Ještě před několika dny se přitom chlubil, jak jeho vláda za deset měsíců zkrotila inflaci. Nyní se pustil do instituce odpovědné za cenovou stabilitu. Z názorné ekonomické přednášky vypadla také Alena Schillerová se schodkem státního rozpočtu na rok 2027 ve výši 386 miliard korun. Premiér našel příčinu drahých peněz v České národní bance, zatímco vláda připravuje mohutné zadlužení. Pro fiskální politiku se na tabuli místo nenašlo.
Andrej Babiš otevřel další kapitolu ekonomického vzdělávání veřejnosti. Tentokrát nenechal nic náhodě. Připravil tabuli, opatřil si ukazovátko a pustil se do České národní banky s přesvědčením profesora, který konečně odhalil příčinu všeobecného nepochopení předmětu makroekonomie. Centrální bankéři si dovolili zvýšit základní úrokovou sazbu na čtyři procenta. Premiér přitom před několika dny slavnostně oznámil, jak jeho desetiměsíční vláda zkrotila inflaci a dostala českou ekonomiku mezi evropské premianty. Bankovní rada se mu však za hospodářský zázrak neodvděčila levnějšími úvěry. Babiš proto přistoupil k názornému výkladu. Když už bankéři neposlouchají, musí se jim alespoň pořádně ukázat, kde udělali chybu. Na podobnou práci je tabule vhodnější než vládní usnesení. Zvláště u instituce, jejíž nezávislost představuje pro podobné pedagogické ambice značnou překážku.
Premiér okamžitě pojmenoval i vítěze celé operace. „A kdo z toho bude mít výhodu? No právě ty komerční banky, ty vydělají víc a pro vás se hypotéky zase zdraží,“ prohlásil. Domácnosti podle Babiše čekají dražší hypotéky, firmy nákladnější financování a českou ekonomiku další zdražování. Viník byl nalezen. Bankovní rada se dopustila měnové svévole a premiér jí nyní musí vysvětlit základní ekonomické souvislosti. Bankéři si zjevně neuvědomili, že Andrej Babiš již inflaci politicky porazil.
K rozhodujícímu argumentu premiér dospěl prostřednictvím mezinárodního srovnání. „Čtyři procenta má eurozóna inflaci, my dva dva. My máme platit za hypotéky a úvěry základ čtyři procenta a výš. A Evropská centrální banka má dvě a půl procenta. Dává vám to logiku? Mně absolutně ne,“ rozhorlil se. Babiš porovnal čísla a objevil rozpor, před nímž podle jeho výkladu selhává veškerý rozum. Eurozóna má vyšší inflaci a nižší sazby, Česko nižší inflaci a sazby vyšší. Důkaz neschopnosti bankovní rady byl hotový. Rozdílné hospodářské podmínky, měnové prostředí, inflační výhledy a další souvislosti by premiérovo elegantní srovnání pouze zatěžovaly. Stejnou metodou by mohl porovnat české a švýcarské mzdy, ceny nemovitostí či výnosy státních dluhopisů a požadovat okamžité sjednocení.
Babiš nakreslil dvě čáry a zpochybnil celou měnovou politiku
Grafické pomůcky posloužily k dalšímu rozuzlení hříchů ČNB. „Ta červená čára je průměrná roční inflace a ta modrá je ta základní úroková sazba. No a jak to bylo? No logicky vždy byla samozřejmě ta inflace vyšší než ta základní sazba. A tady se to otočilo a ještě se to navyšuje absolutně proti logice rozumu,“ vysvětloval premiér. Měnová politika dostala v Babišově podání svébytná pravidla. Červená má být nad modrou a jakákoli odchylka představuje selhání centrální banky. Historie úrokových sazeb podobně univerzální zákon nezná, premiér jej však formuloval s naprostou samozřejmostí. Česká národní banka by si podle tohoto receptu vystačila s barevnými pastelkami a aktuálním údajem o inflaci. Složité ekonomické modely by mohly putovat do archivu společně s ostatními dokumenty odporujícími Babišově logice rozumu.
Premiér navíc bankovní radě připsal ambice, které by si netroufli nárokovat ani nejvlivnější světoví centrální bankéři. „Česká národní banka si myslí, že bude rozhodovat, nevím, o, o světových cenách ropy a plynu a tak dále. Nesmysl,“ prohlásil. Česká národní banka tedy podle premiérovy interpretace zřejmě usiluje o kontrolu světových energetických burz. Guvernér Aleš Michl může rovnou svolat poradu se světovými producenty ropy a nařídit jim požadovanou cenu barelu. Skutečnost, že měnová politika pracuje především s domácími úvěrovými podmínkami, poptávkou a inflačními očekáváními, by podobně dramatická obvinění jen oslabila.
Před několika dny přitom premiér slavnostně oslavoval pokles inflace a přisuzoval jej hospodářskému výkonu vlastní vlády. Tehdy se mu práce centrální banky do vyprávění o úspěchu nevešla. Nyní přišla na řadu kritika jejích úrokových rozhodnutí. Babiš si z měnové politiky vybral dvě výhodné části. Příznivý vývoj spotřebitelských cen přiřadil vládě, nepopulární sazby centrální bance. Pro veřejnou prezentaci vděčné rozdělení. Klesající inflace dokazuje úspěšnost kabinetu, zdražující úvěry neschopnost bankéřů. Ještě by bylo vhodné domluvit se s Českou národní bankou, aby její rozhodnutí premiérovi nekazila politický marketing. Do té doby musí vystačit s ukazovátkem.
Schillerová seká schodek a Babiš hledá viníka drahých peněz
Babišova kritika centrální banky dostává ožehavý rozměr při pohledu na návrh státního rozpočtu na rok 2027. Alena Schillerová v něm počítá se schodkem 386 miliard korun. Premiér žádá levnější úvěry, jeho vláda připravuje další rozsáhlé zadlužení a odpovědnost za cenu peněz hledá výhradně u bankovní rady. Rozpočtová politika kabinetu se do výkladu o úrokových sazbách nehodí. Centrální banka se přitom nemůže tvářit, že vládní hospodaření nemá vztah k domácí poptávce a budoucím inflačním tlakům. Schillerové schodek není soukromým účetním experimentem bez vazby na zbytek ekonomiky. Babiš mu však při veřejném rozboru měnové politiky nevěnoval ani zlomek pozornosti určené dvěma barevným čarám.
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