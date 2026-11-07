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Týdenní jesle neměly padla odpoledne. Děti v nich i přespávaly

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Týdenní jesle pečovaly o děti i přes noc. Vzpomínka dětské sestry, vyhláška z roku 1966 a regionální prameny ukazují, jak se lišily od denní péče.
Bílá a žlutá budova jeslí v Českých Budějovicích s barevným nápisem JESLE a altánem v zahradě.

Bílá a žlutá budova jeslí v Českých Budějovicích s barevným nápisem JESLE a altánem v zahradě.

Zdroj: Czeva / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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