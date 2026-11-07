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Ježci se ukládají k zimnímu spánku. Malou ohleduplností jim můžeme pomoct přečkat zimu

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Ježci se pomalu začínají připravovat na zimní spánek. Někteří už odpočívají ve svých úkrytech, jiní stále hledají potravu a vytvářejí si zásoby energie na chladné měsíce. Aby zimu přečkali, potřebují především klid, bezpečné místo k přezimování a dostatek tukových zásob.
Ježci se ukládají k zimnímu spánku. Malou ohleduplností jim můžeme pomoct přečkat zimu

Ježci se ukládají k zimnímu spánku. Malou ohleduplností jim můžeme pomoct přečkat zimu

Zdroj: Pixabay/alexas_fotos
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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