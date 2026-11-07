Chalupa není tropický skleník. Odvlhčovač vybírejte podle teploty a vlhkosti

Odvlhčovač s označením 20 litrů nemusí v chladné místnosti zachytit ani pětinu tohoto množství. Meaco u modelu Arete Two 20L uvádí při 10 °C a 60% vlhkosti 3,35 litru za den. Před nákupem proto hledejte vedle litrů také podmínky, pro které platí.
Na nevytápěnou chodbu nebo chalupu vybíráte přístroj, který má podle názvu odsát dvacet litrů vody denně. Pak ale vyléváte podstatně méně a začnete pochybovat, zda funguje. Rozhodující údaj bývá v technické tabulce: stejný odvlhčovač podává jiný výkon v teple a vysoké vlhkosti než v chladné místnosti.
Meaco uvádí 3,35 i 20,45 litru. Pokaždé při jiných podmínkách
Výrobce MeacoDry Arete Two 20L zveřejňuje tabulku odvlhčovacího výkonu pro několik kombinací teploty a relativní vlhkosti. Vybrané řádky ukazují, proč samotné číslo v názvu pro výběr nestačí.
Teplota vzduchu Relativní vlhkost Uvedený výkon Meaco Arete Two 20L 10 °C 60 % 3,35 l za 24 hodin 20 °C 60 % 8,50 l za 24 hodin 30 °C 80 % 20,45 l za 24 hodin
Při porovnání prvních dvou řádků necháváme relativní vlhkost stejnou. Hodnota pro 20 °C je po vydělení 8,50 ÷ 3,35 přibližně 2,54krát vyšší než pro 10 °C. Jde o náš přepočet údajů výrobce, nikoli o domácí test nebo slib výsledku po přitopení. Poslední řádek už mění teplotu i vlhkost současně.
Pro chodbu s deseti stupni a 60% relativní vlhkostí je proto výstižnější první řádek než označení 20L. Ani 3,35 litru ale neberte jako množství, které musí každý den přibýt v nádržce. Je to výkon uvedený pro konkrétní podmínky.
https://chytrenato.cz/zazimovani-skleniku-desinfekce-pudy-sirne-svice-polykarbonat-dusikate-vapno/
Také český návod Sencoru připojuje k litrům teplotu a vlhkost
Druhým příkladem je Sencor SDH 2028WH. Jeho
český návod dostupný přímo od výrobce uvádí v technických údajích kapacitu 20 litrů za 24 hodin při 30 °C a 80% relativní vlhkosti. Ve stejné tabulce má zásobník objem 6 litrů. Odvlhčovací výkon a velikost nádržky jsou tedy dvě různé věci.
Za stejné zveřejněné kombinace 30 °C a 80 % uvádí Meaco 20,45 litru, Sencor 20 litrů. Tato čísla slouží k vysvětlení podmínek, ne k vyhlášení vítěze. Pro chladnou chodbu nemáme v uvedeném návodu Sencoru odpovídající hodnotu při 10 °C a 60 %. Dosazovat mu údaj druhé značky by bylo hádání.
Sencor na straně 7 českého návodu výslovně řadí nízkou teplotu a nízkou vlhkost mezi důvody nižšího odvlhčovacího výkonu. Technická tabulka pro tento model uvádí provozní teplotu 5 až 32 °C. Spodní hranice říká, od jaké teploty lze přístroj provozovat, nikoli kolik vody při ní odstraní.
Množství zachycené vody se mění s podmínkami v místnosti. Na fotografii je ilustrační odvlhčovač Riello, nikoli některý ze srovnávaných modelů. Air fans / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Tabulka výkonu není předpověď vysoušení pokoje
Smyslem výkonového údaje je popsat odběr vody při určené teplotě a vlhkosti. Takto vymezuje kapacitu také
program ENERGY STAR v přehledu měření odvlhčovačů. Americkou zkušební metodiku přitom nelze automaticky přisoudit evropskému výrobku. Pro čtenáře je podstatný společný princip: bez podmínek je údaj o litrech neúplný.
Doma se podmínky postupně mění. Přístroj snižuje vlhkost, další voda se může uvolňovat z vlhkých materiálů a do místnosti ji přináší běžný provoz domácnosti. Meaco v
samostatném vysvětlení průběžného chodu popisuje také uvolňování vlhkosti ze dřeva, nábytku nebo textilu. Z jedné počáteční hodnoty na vlhkoměru proto nevypočtete, za kolik dní bude hotovo.
https://chytrenato.cz/disponent-ucet-po-smrti/
Rozdíl dělá i nastavení. Sencor v režimu odvlhčování po dosažení nastavené vlhkosti vypíná kompresor, zatímco ventilátor může pokračovat. Naplněná nebo nesprávně vložená nádrž provoz přeruší. Kalendářních 24 hodin tak nemusí znamenat 24 hodin odvlhčování za nezměněných podmínek.
Úspěch proto nehodnoťte soutěží o nejplnější nádržku. Jestli vlhkost klesá k nastavenému cíli a přístroj omezuje chod, menší množství vody samo o sobě neprokazuje závadu. Naopak trvale vysoká vlhkost vyžaduje zkontrolovat provozní podmínky i přísun další vody.
Na chalupu vybírejte podle teploměru, ne jen podle metrů čtverečních
Před objednávkou si v místnosti zaznamenejte teplotu a relativní vlhkost v době, kdy má přístroj pracovat. Vyberte údaj z dokumentace, který se těmto podmínkám nejvíc blíží. Pokud chybí, požádejte výrobce o výkonovou tabulku pro daný model. Doporučení pro určitou plochu samo nepopisuje teplotu ani množství přicházející vlhkosti.
U kompresorového přístroje do chladu prověřte provozní rozsah a odmrazování.
ENERGY STAR upozorňuje, že námraza na výměníku může výkon zhoršit. Návod Sencoru navíc požaduje volný prostor pro proudění vzduchu: alespoň 50 cm vzadu a 30 cm po stranách a nad přístrojem. Tyto odstupy nepřenášejte automaticky na jiné konstrukce.
Odvlhčovač zároveň nenahrazuje odstranění zdroje vlhkosti. Opravu zatékání nelze nahradit větší nádržkou. Rozdíl mezi pasivními a elektrickými pomůckami otevírá i náš starší článek o
chemických pohlcovačích vlhkosti. Pro výběr elektrického modelu však používejte konkrétní výkonové podmínky uvedené zde. Odvlhčovač nenahrazuje odstranění zdroje vlhkosti. Při hodnocení výsledku sledujte vedle nádržky i teplotu a vlhkost v místnosti. Partonez / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Cenu za litr zjistíte až za stejné měřené období
Univerzální náklad na litr zachycené vody nedává smysl. Pokud chcete znát vlastní provoz, zaznamenejte spotřebu v kWh a množství odvedené vody za tentýž čas. Pomůže
měřič spotřeby do zásuvky vhodný pro daný spotřebič. Při odvodu hadicí by bylo potřeba bezpečně změřit také vodu, která vůbec neprojde nádržkou.
Výpočet provozního nákladu je spotřeba v kWh krát vaše proměnná cena elektřiny za kWh. Po vydělení zachycenými litry získáte cenu za litr pro tento konkrétní interval. Pevné měsíční platby tím nepřepočítáváte a výsledek nezahrnuje pořizovací cenu ani údržbu. S vysoušením a změnou podmínek se může měnit.
Než přístroj označíte za slabý, zkontrolujte teplotu, vlhkost, cílové nastavení, nádrž a průchodnost filtru podle jeho návodu. Přetrvávající problém řešte s prodejcem nebo servisem. K popisu závady přiložte tyto hodnoty a délku provozu; samotné srovnání dvaceti litrů z názvu s vodou v nádržce podmínky nevysvětlí.