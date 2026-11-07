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Chalupa není tropický skleník. Odvlhčovač vybírejte podle teploty a vlhkosti

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Označení 20 litrů neplatí pro každou místnost. Údaje Meaco a český návod Sencoru ukazují, proč při výběru odvlhčovače sledovat teplotu i vlhkost.
Digitální teploměr a vlhkoměr Xiaomi ukazuje 22,9 °C a 40 % relativní vlhkosti

Digitální teploměr a vlhkoměr Xiaomi ukazuje 22,9 °C a 40 % relativní vlhkosti

Zdroj: Jacek Halicki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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