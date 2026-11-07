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Cyklisté v Plzni projedou z Letenského nábřeží na cyklostezku kolem Úslavy

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Na konci ledna příštího roku by cyklisté měli v Plzni začít využívat nový úsek cyklostezky. Ten propojí Letenské nábřeží s greenway stezkou při břehu Úslavy u mostu v Rokycanské ulici. Jde o necelých sto metrů a Plzeň stavba vyjde na 3,7 milionu korun.
Cyklisté v Plzni projedou z Letenského nábřeží na cyklostezku kolem Úslavy

Cyklisté v Plzni projedou z Letenského nábřeží na cyklostezku kolem Úslavy

Zdroj: Město Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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