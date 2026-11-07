Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kapitán Kidd visel v kleci nad Temží jako výstraha pirátům. Tělo tam zůstalo roky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kapitána Williama Kidda oběsili v květnu 1701 dvakrát. Jeho dehtované tělo pak podle tradice zhruba tři roky viselo v železné kleci u Tilbury.
Kapitán Kidd visel v kleci nad Temží jako výstraha pirátům. Tělo tam zůstalo roky

Kapitán Kidd visel v kleci nad Temží jako výstraha pirátům. Tělo tam zůstalo roky

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Erupce Pelée srovnala celé město a zabila 28 000 lidí. Přežil jediný muž, zavřený v kamenné cele, kde si z moči vyrobil bariéru proti žáru
Erupce Pelée srovnala celé město a zabila 28 000 lidí. Přežil jediný muž, zavřený v kamenné cele, kde si z moči vyrobil bariéru proti žáru
Dinah Shore měla v 18 měsících skončit na lůžku. Matčiny masáže obešly následky viru, který ničí motorické neurony
Dinah Shore měla v 18 měsících skončit na lůžku. Matčiny masáže obešly následky viru, který ničí motorické neurony

Dinah Shore prodělala v osmnácti měsících dětskou obrnu a ochrnula jí pravá noha. O dvě desetiletí později...

Zaniklá ves u Plzně měla náměstí větší než Rokycany. Zmizela ve 14. století, ale rybníky po ní nesou jméno, které dnes zní jako urážka
Zaniklá ves u Plzně měla náměstí větší než Rokycany. Zmizela ve 14. století, ale rybníky po ní nesou jméno, které dnes zní jako urážka

Náves zaniklé vsi Kokot u Plzně měřila asi 450 × 70 metrů. V lese po ní zbyly stopy a dva rybníky se...

Servery AI potřebují chlad, který Finsko dodává zdarma. Google tam kvůli datovým centrům srovnal les o rozloze 700 hřišť, úřady řekly stop
Servery AI potřebují chlad, který Finsko dodává zdarma. Google tam kvůli datovým centrům srovnal les o rozloze 700 hřišť, úřady řekly stop

Google kvůli datovým centrům pro AI vykácel na severu Finska přes 500 hektarů lesa. Finský dozorový úřad mu...

Hlavní město Bhútánu nemá jediný semafor. Obyvatelé ho nechali odstranit, protože doprava fungovala lépe bez něj
Hlavní město Bhútánu nemá jediný semafor. Obyvatelé ho nechali odstranit, protože doprava fungovala lépe bez něj

Thimphu, metropole Bhútánu, se obejde bez světelné signalizace. Hlavní křižovatku řídí policista v bílých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.