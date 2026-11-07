Velký přehled pražských kluzišť. Kam vyrazit s bruslemi v letošní sezoně?

Praha 1
V centru Prahy jsou zatím potvrzena dvě kluziště. Jako první otevře 13. listopadu areál Na Františku. Bruslařům bude k dispozici od 8 hodin ráno, zavírací doba se však bude lišit podle jednotlivých dnů a pohybovat se mezi 18:30 a 20:30. Návštěvníkům nabídne veřejné bruslení, půjčovnu i občerstvení. K dispozici bude také vytápěný stan.
Na Václavském náměstí se má začít bruslit o dva týdny později, a to v sobotu 28. listopadu. Kluziště bude otevřené denně ve čtyřech časových blocích od 9 do 22 hodin. Dvouhodinový vstup vyjde dospělé na 200 korun, děti do 15 let zaplatí 100 korun. Na místě si bude možné půjčit brusle, helmu nebo hrazdičku pro nejmenší, k dispozici bude také broušení bruslí a úschovna.
Zda se letos otevřou také kluziště na Ovocném trhu a na Čapadle, zatím není potvrzené.
Praha 2
Obyvatelé Prahy 2 se letos mohou těšit na tři venkovní kluziště. Dvě z nich, v Havlíčkových sadech na Grébovce a v Sadech Svatopluka Čecha, zahájí provoz v pátek 20. listopadu. 1. prosince potom otevře také ledová plocha v parku Folimanka pod Nuselským mostem.
Všechna tři sportoviště budou otevřena denně od 9 do 20 hodin. Ve všední dny mezi 9. a 14. hodinou budou kluziště vyhrazena mateřským a základním školám z Prahy 2, veřejnost bude moct kluziště využít odpoledne a o víkendech. Výjimkou budou 24. a 31. prosinec, kdy se bude bruslit pouze do 15 hodin.
Praha 3
Praha 3 bude mít letos stejně jako v loňském roce otevřeny dvě kluziště. Obě by přitom měla zahájit provoz v sobotu 14. listopadu. První kluziště bude v Mahlerových sadech pod Žižkovskou věží, dospělé tam dvouhodinové vstupné vyjde na 150 korun, děti 50 korun. Na místě bude k dispozici také půjčovna bruslí a občerstvení.
Druhé kluziště bude stejně jako v minulých letech ve sportovním areálu Pražačka. Veřejnosti bude otevřeno ve všední dny od 13 do 20 hodin, o víkendech od 8 do 21 hodin. Celodenní vstupné vyjde na 120 korun pro dospělé a 80 korun pro děti.
U obou kluzišť bude k dispozici půjčovna bruslí a občerstvení.
Praha 4
V Praze 4 je zatím potvrzeno bruslení pouze u Kongresového centra nedaleko metra Vyšehrad. Tamní ledová plocha má zahájit provoz v pátek 13. listopadu. Otevírací doba kluziště je ve všední dny od 13 do 21 hodin, o víkendech pak od 9 do 21 hodin. Hodinové vstupné vyjde dospělé na 120 korun, děti zaplatí 80 korun. Na místě bude kromě půjčovny k dispozici také občerstvení.
Termín otevření veřejného kluziště v Podolí zatím není potvrzen.
Praha 5
Na smíchovském Hořejším nábřeží otevře Aréna sportu již 13. listopadu. Návštěvníci tam budou moci využít ledovou plochu zcela zdarma. Slavnostní zahájení sezony je naplánováno na odpoledne 20. listopadu. Zimní sezonu potom zpestří tematické akce, například Mikuláš na ledě, superhrdinské bruslení nebo valentýnská akce.
Praha 6
V Praze 6 se letos bude bruslit na Vypichu a na Ořechovce. Kluziště na Ořechovce by mělo zahájit provoz předběžně 20. listopadu, přesný termín ale zatím není potvrzený.
Na Vypichu začne zkušební provoz v pátek 27. listopadu, oficiální otevření je naplánováno o dva dny později společně s rozsvícením vánočního stromu.
Praha 7
Na Letenské pláni se začne bruslit v sobotu 14. listopadu. Kluziště bude otevřené denně od 9 do 21 hodin a v provozu zůstane až do 7. března 2027. Dvouhodinový vstup vyjde dospělé na 150 korun, děti do 15 let zaplatí 120 korun. Děti do 15 let s bydlištěm v Praze 7 nebo docházkou do některé z místních škol budou mít vstup zdarma.
Praha 8
Praha 8 má letos otevřít celkem tři venkovní kluziště. Již 17. listopadu zahájí provoz ledové plochy v Libeňském podzámčí a u kulturního domu Krakov v Bohnicích. 20. listopadu se k nim potom má přidat také kluziště u koupaliště Ládví.
Praha 9
Již od 5. listopadu je otevřeno kluziště v Parku Přátelství na Střížkově. Otevřeno je denně od 9 do 21 hodin, kdy dopolední hodiny jsou vyhrazeny školám. Na místě je k dispozici půjčovna bruslí.
Další kluziště se otevře 5. prosince, a to v Parku Zahrádky. Také tam bude možné bruslit každý den od 9 do 21 hodin. Ve všední dny mezi 9. a 14. hodinou bude potom ledová plocha po rezervaci k dispozici školám. Stejně jako u jiných kluzišť budou návštěvníci moci využít půjčovnu bruslí a občerstvení v místním bistru Café Park Zahrádky.
Praha 10
V Praze 10 bude stejně jako v minulém roce veřejné kluziště v Heroldových sadech ve Vršovicích. Jeho provoz by měl být zahájen 29. listopadu 2026 a potrvá předběžně do února příštího roku. Konečná délka sezony bude záviset na počasí.