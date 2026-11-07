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Velký přehled pražských kluzišť. Kam vyrazit s bruslemi v letošní sezoně?

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S přicházející zimní sezónou připravují městské části také každoroční provoz veřejných kluzišť. V různých částech Prahy se tak postupně otevírají ledové plochy pro děti i dospělé. Zatímco první kluziště už jsou v provozu, další se postupně přidají v následujících týdnech.
Velký přehled pražských kluzišť. Kam vyrazit s bruslemi v letošní sezoně?

Velký přehled pražských kluzišť. Kam vyrazit s bruslemi v letošní sezoně?

Zdroj: Praha 7
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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