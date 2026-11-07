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Monika Bagárová ukázala výsledek liposukce kvůli lipedému. Oblékne o dvě čísla menší džíny

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Monika Bagárová podstoupila liposukci kvůli chronickému lipedému. Bolesti nohou jí zmizely, ale na internetu se dočkala kritiky od jiných pacientek.
Monika Bagárová

Monika Bagárová

Zdroj: FOTO:Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:03

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