Monika Bagárová ukázala výsledek liposukce kvůli lipedému. Oblékne o dvě čísla menší džíny

Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Monika Bagárová, FOTO: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Monika Bagárová ve čtvrtek ukázala výsledky liposukce stehen, kterou se rozhodla řešit chronické onemocnění tukové tkáně. Bolesti nohou jí zmizely a nosí skoro o dvě čísla menší džíny, u fanynek se stejnou diagnózou ale narazila na kritiku za neúplné informace. Zkoušela cvičit i masáže
letos v září veřejně popsala svůj boj s lipedémem. Jde o chronické onemocnění tukové tkáně, které na rozdíl od běžné nadváhy nereaguje na klasické hubnutí a projevuje se bolestivými otoky i shluky tuku nejčastěji na nohou. Bagárová „Cítila jsem, jak mě bolí stehna. Byla citlivá a trochu oteklá. Občas jsem si tam dokonce našla i takové bulky,“ vysvětlila první příznaky na sociálních sítích. Podle odhadů lékařů trápí tato diagnóza tisíce žen, mluví se o ní ale velmi málo a spousta pacientek o svém stavu ani neví.
Dlouhodobě proto poctivě cvičila, zdravě jedla a chodila na speciální lymfatické masáže. Podařilo se jí sice shodit pár kilogramů na váze, ale se silnějšími stehny pohyb ani dieta nehnuly. Nakonec vyhledala lékaře a zůstala prý v šoku. Po všech vyšetřeních a konzultacích s lymfologem si vyslechla verdikt a rozhodla se svěřit do rukou plastického chirurga.
Plastický chirurg ve společném videu vysvětlil, že potíže lze zmírnit stravou, pohybem a kompresní terapií. Podle něj ale tyto postupy často nestačí a jediným účinným řešením je liposukce. Příspěvek zpěvačka označila jako spolupráci s klinikou, kde zákrok podstoupila.
Strach z první operace
„Bylo jasné, že se toho bez liposukce nezbavím,“ vysvětlila další postup. K operaci se dlouho odhodlávala, na žádné do té doby nebyla. Svěřila se, že patří k velkým strašpytlům, cítila ohromný strach a kvůli stresu si nakonec před operací vzala léky na uklidnění.
Samotnou anestezii a krátké uspání na sále přestála bez problémů a zpětně to označila za legraci. Následná rekonvalescence se ale protáhla na několik týdnů. Tělo bylo podle jejích slov velmi bolavé a unavené a vše musela postupně rozhýbávat. Zpočátku byla dokonce tak nemohoucí, že stěží vyšla doma schody, a zhruba měsíc si vůbec nemohla kleknout na kolena.
Dnes je pět měsíců po zákroku, na nohou si maže drobné hojící se jizvy a vidí jasné výsledky.
„Bylo to to nejlepší rozhodnutí. Bolestivost zmizela a navíc mám skoro o dvě čísla menší džíny,“ pochvalovala si. Cítí se mnohem sebevědoměji a těší se, jak stehna po vynucené pauze znovu dotvaruje cvičením.
Na konci října pak s
vyrazila do Hannoveru na koncert Stevieho Wondera. Nápad podle Konvičkové vznikl u kávy. Markétou Konvičkovou „Děcka, nepojedeme na Stevieho Wondera?“, zeptala se prý Bagárová. Konvičková pak na Instagramu napsala, že šlo o jeden z nejsilnějších hudebních zážitků jejího života, a Bagárová pod příspěvek připsala jediné slovo: nezapomenutelný.
Kritika za rychlé řešení
Sestříhaného videa ze zákroku a z kreslení fixou na nohy si všimly ženy, které trpí stejnou nemocí a sledují zpěvaččin profil. Některým vadilo, že příspěvek působí jako definitivní řešení celého problému, což podle nich mnoha pacientkám spíš uškodí.
Jedna ze sledujících v komentářích upozornila, že lipedém zůstává v těle navždy i po operativním odsátí tuku a bez celoživotního dodržování přísné protizánětlivé stravy se nemoc vrátí. Jiná žena, která liposukci podstoupila na stejné klinice, napsala, že když po dvou letech povolila ve cvičení a stravě, přibrala na břiše a zadních partiích. Další diskutující namítaly, že estetickou operaci obou nohou si běžná matka samoživitelka ze svého platu nemůže dovolit. Padlo i podezření, že celou věc natočila v rámci reklamní spolupráce, což sama v popisku otevřeně označila.
Bagárová na výtky reagovala s pochopením a uznala nutnost individuálního přístupu a každodenní péče.
„Já jsem se o svůj životní styl dlouhodobě starala, aktivně cvičím, a proto pro mě byla liposukce dalším krokem,“ upřesnila. Doplnila také, že jejím hlavním cílem bylo především otevřít těžké téma, o kterém se mluví málo, a dodat ostatním odvahu hledat odbornou pomoc. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( instagram).