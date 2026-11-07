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Windows má skrytý God Mode, který vám zpřístupní stovky nastavení. Aktivujete ho přejmenováním složky

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Stačí jedna nová složka na ploše, správný řetězec znaků v jejím názvu, a Windows 11 otevře souhrnný seznam s více než 200 systémovými nástroji.
Notebook, instalace systémových aktualizací

Notebook, instalace systémových aktualizací

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:16

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