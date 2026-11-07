Windows má skrytý God Mode, který vám zpřístupní stovky nastavení. Aktivujete ho přejmenováním složky

Takzvaný God Mode není žádný tajný administrátorský režim ani hackerský trik. Jde o rychlý způsob, jak otevřít přehledné okno se seznamem odkazů na systémová nastavení a nástroje Windows. Najdete v něm vše od správy napájení přes Správce zařízení až po nastavení sítě. Aktivace je přitom velmi jednoduchá: stačí vytvořit prázdnou složku a přejmenovat ji na GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Průzkumník Windows totiž dokáže název ve formátu název.{CLSID} rozpoznat jako odkaz na objekt v takzvaném shell namespace. Jde o vnitřní strukturu Windows, která zpřístupňuje různé systémové a konfigurační prvky. Není potřeba nic instalovat ani stahovat. Stačí složku přejmenovat.
Jak God Mode aktivovat krok za krokem
Celý postup zabere méně než minutu:
- Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vytvořte novou složku.
- Přejmenujte ji přesně na: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
- Potvrďte klávesou Enter.
Ikona složky se okamžitě změní na ikonu Ovládacích panelů. Po otevření se zobrazí abecedně řazený seznam odkazů na systémové nástroje a nastavení, například od položky „Správa barev“ až po „Zálohování a obnovení“. Podle praktických testů ve Windows 11, které publikoval například Tom’s Hardware, obsahuje seznam více než 200 položek. Jejich přesný počet se ale může lišit podle edice Windows, nainstalovaného hardwaru a dostupných systémových komponent. Microsoft sám žádný pevný počet neuvádí.
Důležité je, že aktivační řetězec s identifikátorem GUID funguje stejně v české i anglické verzi Windows. Názvy jednotlivých položek se však zobrazují v jazyce, který máte nastavený v systému.
Proč to funguje a proč to není hack
Přejmenování složky může působit jako kouzlo, ve skutečnosti ale využívá standardní mechanismus Windows. Průzkumník rozpozná část názvu ve formátu
.{CLSID} a interpretuje ji jako junction point do shell namespace, tedy jako odkaz na virtuální objekt uvnitř systému. Konkrétní GUID ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C odpovídá objektu „All Tasks“. Ten zpřístupňuje souhrnný seznam položek Ovládacích panelů a souvisejících systémových úloh.
Do systému tím nepřidáváte žádnou novou funkci. Pouze využíváte existující mechanismus a otevíráte si k některým nastavením přímější cestu.
Tento způsob funguje minimálně od Windows Vista. Microsoft už řadu let dokumentuje takzvané canonical names, tedy jednoznačné názvy jednotlivých položek Ovládacích panelů. Přezdívka „God Mode“ se mezi uživateli rozšířila přibližně kolem roku 2010 a na fórech Microsoft Community se o ní diskutuje přinejmenším od roku 2011. Microsoft sám tento název nikdy oficiálně nepoužíval, technické mechanismy, na kterých celý trik stojí, jsou ale veřejně zdokumentované.
K čemu je God Mode v roce 2026 užitečný
Windows 11 staví do popředí moderní aplikaci Nastavení, kterou Microsoft označuje za centrální místo pro správu systému. Pod ní však stále zůstává starší vrstva Ovládacích panelů. Řada funkcí v ní přetrvává, protože je Microsoft dosud nepřesunul do nového rozhraní. God Mode proto slouží jako praktický rozcestník k těmto nástrojům.
Pro běžného uživatele, který si občas změní tapetu nebo připojí Bluetooth sluchátka, může být moderní aplikace Nastavení pohodlnější. God Mode se ale hodí ve chvíli, kdy potřebujete:
- Rychle najít Správce zařízení, Programy a funkce nebo Centrum síťových připojení, aniž byste museli procházet několik nabídek.
- Dostup k administrativním nástrojům, které v moderním Nastavení nemají přímou alternativu.
- Mít všechna důležitá systémová nastavení na jednom místě místo hledání různých cest ke stejnému cíli.
Je ale dobré mít na paměti jedno upozornění: God Mode sám o sobě nic nemění a systém nijak neupravuje. Zpřístupňuje však skutečné konfigurační nástroje Windows. Pokud v nich bez rozmyslu změníte nastavení napájení, síťových adaptérů nebo uživatelských účtů, můžete si způsobit problémy. Samotná složka je neškodná, záleží ale na tom, jaké změny prostřednictvím ní provedete.
Alternativy a Super God Mode
Pokud nechcete mít na ploše speciální složku, můžete si vytvořit běžného zástupce s cílem explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Výsledek bude stejný, jen místo přejmenované složky získáte klasickou ikonu zástupce, kterou můžete umístit kamkoli. Pokud God Mode přestanete potřebovat, stačí složku nebo zástupce odstranit. Žádná odinstalace není nutná, protože jste nic neinstalovali.
Pro uživatele, kterým vestavěný God Mode nestačí, existuje také Super God Mode od autora ThioJoe. Jde o bezplatný PowerShell skript třetí strany, který vytváří mnohem širší nabídku zástupců. Neomezuje se pouze na položky Ovládacích panelů, ale zpřístupňuje také odkazy ms-settings, URL protokoly, skryté systémové složky a přímé odkazy do aplikací. Autor zdůrazňuje, že skript sám o sobě nemění systémová nastavení, pouze vytváří složku s odkazy. Pro běžného uživatele může být takové množství možností zbytečně nepřehledné, správci systému a nadšenci do pokročilého nastavování Windows v něm ale mohou najít užitečný nástroj.
God Mode není magie ani žádné tajemství. Je to jen rychlejší cesta k funkcím, které ve Windows existují už dlouho, ale nejsou na první pohled snadno dostupné. A právě proto stojí za to o něm vědět.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda