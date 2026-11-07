Na tuto roli čekala dlouhá léta. Simona Stašová se představí v jedné z nejslavnějších lyrických komedií

Na tuto roli čekala dlouhá léta. Simona Stašová se představí v jedné z nejslavnějších lyrických komediíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Simona Stašová, Divadlo Lucie BíléZdroj: herminapress
Článek byl publikován 07.11.2026 13:06
Martin Zounar (59) šel s pravdou ven. Kvůli alkoholu, večírkům a nezodpovědnému chování přišel před osmi...
Ornella Koktová (33) nechala manžela Josefa Koktu (69) doma s dětmi a vyrazila na pořádně žhavý večírek! Na...
Ewa Farna (33) během živého semifinále SuperStar překvapila nečekanou politickou narážkou. Při hodnocení...
První dáma Eva Pavlová slaví 62. narozeniny. Pozornost ale nepřitahuje jen svou rolí po boku prezidenta...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Barbara Lukešová míří do Ulice, kde hraje i její expartner. Po 25 letech spolu skončili, on si vzal mladší kolegyni
- Petr Janda věří, že Marta může vyhrát StarDance: Já bych ji nepodceňoval!
- Z léčebny ho vezli rovnou na natáčení Přátel. Sestra Matthewa Perryho poprvé promluvila o jeho nejtemnějších letech
- Zradil ji partner i nejlepší kamarádka. Veronika z Ulice balí kufry do Ameriky a fanoušci se bojí, že se nevrátí