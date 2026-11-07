Netflix má novou Hru na oliheň? Hororový hit boduje v 92 zemích. Kritici mu dávají 100 %, Češi jsou ale mnohem tvrdší

Netflix korejskou novinku
Pekelná práce vypustil těsně před Halloweenem a trefil se. Podle údajů FlixPatrol byla 3. listopadu nejsledovanějším seriálem streamovací služby v 19 zemích, mimo jiné v Chile, Kolumbii, Singapuru nebo v domovské Jižní Koreji. V TOP 10 se objevila v 92 zemích a v souhrnném žebříčku FlixPatrol jí patří druhé místo na světě.
Daří se jí i v Evropě. Německý web
Moviepilot o ní mluví jako o novém přídělu pro fanoušky Hry na oliheň a v německém žebříčku seriálů jí patří bronz hned za Lupinem. Na stejném místě je seriál i u nás, v českém TOP 10 Netflixu se už několik dní drží třetí. Foto: Netflix O čem je korejský horor Pekelná práce?
Hlavní hrdina Byeon Hyeok-jun (
Lee Jae-wook) neví, jak splatit dluhy, když narazí na inzerát tajemné agentury. Ta nabízí brigády za neskutečné peníze a má jedinou podmínku. Nikomu nesmí říct, co při práci zažil. První směna v obyčejné večerce přitom vypadá nevinně, dokud nepřijde noc.
Seriál stojí na jednoduchém nápadu. Každý díl znamená novou brigádu a s ní nové nadpřirozené zlo, od noční směny v obchodě přes rozvoz mléka až po práci v zábavním parku plném podivných maskotů. Do hrůzy tvůrci přimíchali pořádnou dávku
černého humoru, takže se divák bojí i směje zároveň.
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Lee Jae-wooka znají fanoušci
k-dramat hlavně z fantasy hitu Alchymie duše. Po jeho boku hrají Go Min-si, Kim Min-ha jako jeho sestra Ji-yun a Lee Hee-jun v roli záhadného pana S. Režie se ujal Kim Da-min.
Velkou výhodou je délka. Osm dílů má dohromady zhruba 260 minut, takže celou
minisérii zvládnete za jeden delší večer. Netflix ji podle svého oficiálního oznámení chystal přesně na halloweenský víkend a načasování mu vyšlo.
A jak novinku hodnotí Češi?
Čeští diváci jsou o poznání zdrženlivější než zbytek světa. Na
ČSFD má Pekelná práce po prvních dnech 65 %. Shoda panuje hlavně v jednom. recenzenti píší, že začátek je skvělý, ale dál už je to tolik nebaví.
„První dvě epizody? Naprostý nářez!“ nadchla se jedna z divaček. Hned ale dodala, že od třetího dílu to pro ni šlo z kopce a v hlavě má seriál jen na dva díly. Podobně to vidí další uživatel, kterého baví hlavně to, že „každý díl jiná práce a každý díl jiná a zábavná bestie“. Vadí mu ale, že se autoři snažili jednoduchý nápad vylepšit hlubším rodinným příběhem. Jiného diváka zase celou dobu štval hlavní hrdina, který se podle něj chová jako ustrašený králík a nedochází mu, za co tak vysokou výplatu dostává. Foto: Netflix Kritici jsou spokojení, diváci se přou
Zahraniční kritici jsou k seriálu vstřícnější. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má zatím 100 % od kritiků. Karina Adelgaard z webu Heaven of Horror chválí sympatické postavy, i když se podle ní občas chovají hloupě, a dává čtyři hvězdy z pěti. Joel Keller z Decideru slibuje fanouškům hororu zábavnou jízdu, jen se prý postavy nedají moc dobře poznat. Sarah Musnicky z But Why Tho? zase seriálu odpouští počítačové triky i schéma „jedna epizoda, jedno monstrum“.
Mezi diváky na stejném webu je to pestřejší. Jeden ze zahraničních diváků seriál přirovnává k chvílím, kdy na Netflix poprvé dorazila Hra na oliheň, a píše, že je strašidelný a zároveň pořádně zábavný. Další chválí, že se tvůrci u jednoho nápadu nikdy nezdrží příliš dlouho. Najdou se ale i tací, kteří to vzdali už během prvního dílu.
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Stejně jako
Alice in Borderland nebo Hra na oliheň balí i Pekelná práce do hororového kabátu docela vážné téma. Zoufalství lidí, kteří kvůli dluhům vezmou cokoli, zná každý, kdo někdy hledal rychlou brigádu. Přesně tenhle mix společenské kritiky a ulítlého strašení jihokorejské seriály umí lépe než skoro kdokoli jiný.
Všech osm dílů korejské minisérie Pekelná práce najdete na Netflixu. Jestli vás nadchnou jen první dva, nebo vydržíte až do konce, už je na vás. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix, FlixPatrol, Moviepilot, ČSFD, Rotten Tomatoes