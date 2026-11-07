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Netflix má novou Hru na oliheň? Hororový hit boduje v 92 zemích. Kritici mu dávají 100 %, Češi jsou ale mnohem tvrdší

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Byeon Hyeok-jun je po krk v dluzích, a tak kývne na brigádu od podivné agentury, která platí padesátinásobek minimální mzdy. Jenže každá směna se zvrhne v boj o přežití. Korejská hororová minisérie Pekelná práce (Dead-End Job) vyšla na Netflixu teprve 30. října a už se drží na špici žebříčků po celé
Netflix má novou Hru na oliheň? Hororový hit boduje v 92 zemích. Kritici mu dávají 100 %, Češi jsou ale mnohem tvrdší

Netflix má novou Hru na oliheň? Hororový hit boduje v 92 zemích. Kritici mu dávají 100 %, Češi jsou ale mnohem tvrdší

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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