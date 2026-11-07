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Nicolas Cage znovu obchoduje se smrtí. Pokračování kultovní satiry staví proti otci vlastního syna

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Po dvou dekádách se Nicolas Cage vrací k jedné ze svých nejvýraznějších rolí po přelomu tisíciletí, ještě z jeho relativně normálnější herecké éry. Krátký teaser na Lords of War, pokračování kultovního Obchodníka se smrtí, zatím žádné velké příběhové zvraty neodhaluje, zato důsledně připomíná, v čem Andrew Niccol roku 2005 exceloval. Obrazovku zaplavují vystřílené nábojnice, zbraně naaranžované jako dekorace a exploze v pozadí. Tentokrát ovšem proti Jurijovi Orlovovi nestojí jen další diktátor či válečný zločinec, nýbrž jeho vlastní syn.
Nicolas Cage znovu obchoduje se smrtí. Pokračování kultovní satiry staví proti otci vlastního syna

Nicolas Cage znovu obchoduje se smrtí. Pokračování kultovní satiry staví proti otci vlastního syna

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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