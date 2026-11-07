Nicolas Cage znovu obchoduje se smrtí. Pokračování kultovní satiry staví proti otci vlastního syna

Po dvou dekádách se Nicolas Cage vrací k jedné ze svých nejvýraznějších rolí po přelomu tisíciletí, ještě z jeho relativně normálnější herecké éry. Krátký teaser na Lords of War, pokračování kultovního Obchodníka se smrtí, zatím žádné velké příběhové zvraty neodhaluje, zato důsledně připomíná, v čem Andrew Niccol roku 2005 exceloval. Obrazovku zaplavují vystřílené nábojnice, zbraně naaranžované jako dekorace a exploze v pozadí. Tentokrát ovšem proti Jurijovi Orlovovi nestojí jen další diktátor či válečný zločinec, nýbrž jeho vlastní syn.
Orlov v Obchodníkovi se smrtí prodával zbraně všem bez rozdílu, dětství v Brooklynu mu ostatně v tomto směru „nabilo“. Po letech se dozvídá, že má potomka Antona s tváří Billa Skarsgårda (To, Nosferatu). A jablko zjevně nepadlo daleko od stromu – mladý muž se rovněž pohybuje v ilegálním překupnictví, jenže jeho ambice sahají ještě dál. Podle zveřejněné synopse buduje soukromou žoldáckou armádu a hodlá zničit otcův odkaz. Z nepříjemného rodinného odhalení tak vyroste krvavý střet dvou generací, v němž se mocenské ambice střetnou se zradou a touhou po vlastním impériu.
Krátký teaser vypadá velmi stylově, ostatně má na co navazovat. Originál má jednu z nejpamátnějších úvodních sekvencí nultých let. Za doprovodu šlágru For What It's Worth sledujeme životní pouť jediného náboje: od výroby v továrně přes přepravu a distribuci až do hlavně pušky, z níž kulka nakonec proletí hlavou afrického muže. Niccol tím během několika minut shrnul celý cynický mechanismus mezinárodního obchodu se zbraněmi – zboží putuje přes půl světa, zatímco následky jeho prodeje nesou lidé, kteří o něm nikdy nerozhodovali.
Hlavní hrdina Jurij Orlov sice vychází z příběhů skutečných překupníků, není však portrétem jediného člověka. Niccol jej složil na základě osudů několika obchodníků včetně nechvalně proslulého Viktora Bouta a snímek svého času vyvolal debatu o tom, nakolik jeho černohumorná nadsázka odpovídá realitě. Organizace Amnesty International jej dokonce využila k upozornění na nedostatečnou regulaci mezinárodního obchodu se zbraněmi a konstatovala, že jeho nejděsivější situace mají reálný základ.
K tématu se o jedenáct let později přiklonil také Todd Phillips ve filmu Týpci a zbraně, tentokrát však v podobě kriminální komedie o dvou mladých Američanech, kteří získají lukrativní zakázky na dodávky zbraní pro americkou armádu v Afghánistánu. Phillips těžil především z absurdity skutečného příběhu a komediální chemie ústřední dvojice, zato Niccol má ve zvyku psát vcelku seriózní nejednoznačné soudy moderního člověka. Novozélandský rodák napsal legendární satiru Truman Show (1998), za niž získal oscarovou nominaci. Režijně debutoval o rok dříve chytrým autorským sci-fi Gattaca a do vědeckofantastického žánru se vracel opakovaně – ať už v celkem populární hříčce Vyměřený čas, nebo v pozapomenutých „epizodách Černého zrcadla“ Simone a Anon.
Jeho tvorbu spojuje zájem o technologie, manipulaci, moc a společenské mechanismy, které se vydávají za pokrok. Jenže ambiciózní náměty se mu v Hollywoodu ne vždy dařilo prosazovat. V rozhovoru pro WIRED v roce 2018 přiznával, že jeho nápady bývají drahé a zároveň nekonvenční, což je podle něj v průmyslu ta nejhorší možná kombinace. Od sci-fi Anon z téhož roku proto jeho vynalézavý žánrový hlas v kinech absentuje. Lords of War tak představují návrat k látce, která mu před lety umožnila spojit jeho oblíbená témata s přístupnějším, tematicky aktuálním vyprávěním. Do amerických kin snímek vstoupí začátkem příštího roku, nedlouho poté, co si Nica Cage užijeme na Prime Video v obtloustlejší verzi jako trenéra amerického fotbalu Maddena.
Zdroje: Empire, WIRED