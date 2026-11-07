Deja Vu: Caviezel riskoval ochrnutí a štáb přidal do exploze trajektu popel zesnulého otce kolegy

Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima Deja Vu, FOTO: Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima
Během natáčení akčního thrilleru Deja Vu z roku 2006 štáb svérázně uctil památku kolegy, když do obří exploze trajektu přimíchal jeho skutečný popel. O napětí před kamerou se vzápětí postaral herec James Caviezel, který odmítl kaskadéra a při srážce s autem riskoval ochrnutí. Režisér Tony Scott do toho musel stopnout celou produkci na čtvrt roku, protože mu vybrané lokace v New Orleans spláchl hurikán Katrina. Případ plný paradoxů
Agent vládní agentury ATF Doug Carlin (
) vyšetřuje rozsáhlý bombový útok na trajekt v New Orleans. Během pátrání po strůjcích exploze se dostane k experimentálnímu vládnímu programu. Tato technologie umožňuje sledovat události z minulosti a agent se díky ní vrací o čtyři dny zpět. Carlin postupně odhaluje detaily o obětech a začíná závod s časem, aby katastrofě zabránil. Denzel Washington
Myšlenka na propojení vyšetřování a cestování v čase vznikla mezi scenáristy Billem Marsiliim a Terrym Rossiom. Rossio měl původně nápad o policistovi, který se podívá do minulosti, aby vyšetřil vraždu své přítelkyně. Marsilii návrh okamžitě upravil.
„Ne! Měl by se do ní zamilovat, když sleduje posledních pár dnů jejího života. Poprvé by ji měl vidět na její pitvě,“ popsal vývoj příběhu Marsilii. Autoři za scénář dostali pět milionů dolarů. Byla to jedna z nejvyšších částek v hollywoodské historii. Tvrdý náraz hrozil ochrnutím
Scenáristé ovšem s výsledkem úplně spokojení nebyli. Rossio cítil obrovské zklamání a hotový snímek prý nikdy neviděl. Vinil režiséra Tonyho Scotta, že se soustředil víc na akci na úkor smysluplného děje. Režisér později připustil, že odvedl průměrnou práci. Omluvil to devatenáctitýdenním plánem produkce, který pro něj byl příliš krátký.
Na place každopádně panovala specifická nálada. Režisér s hercem Valem Kilmerem (agent Pryzwarra) nechali pro štáb vyrobit speciální trička s nápisem. Stálo na nich:
„Malcolm X, Ježíš Kristus, Jim Morrison. Déjà Vu. Jak bychom mohli selhat?“ Šlo o odkaz na dřívější role ústřední trojice. Denzel Washington předtím hrál Malcolma X, James Caviezel (Carroll Oerstadt) ztvárnil Ježíše a Kilmer zpěváka Jima Morrisona.
Právě Caviezel si při natáčení zažil horké chvilky. Na poslední chvíli se rozhodl, že scénu, kde ho srazí auto, natočí sám bez kaskadéra. Kdyby riskantní kousek nevyšel, hrozilo mu ochrnutí.
Původně se měl film natáčet na Long Islandu v New Yorku, ale režisér lokaci změnil na New Orleans. Celou produkci na novém místě navíc brzy ohrozila příroda. Několik týdnů před první klapkou zničil velkou část města hurikán Katrina. Filmaři nejprve uvažovali o přesunu jinam, nakonec začátek o tři měsíce odložili a zůstali. Chtěli svými investicemi pomoct místním obyvatelům s obnovou po katastrofě. Jako komparzisty proto najali skutečné vojáky amerického námořnictva i lokální záchranáře.
Pocta uprostřed ohnivého pekla
Exploze trajektu se stala největším kaskadérským kouskem, jaký do té doby v New Orleans vznikl. Odborník na pyrotechniku John Frazier nechal plavidlo pokrýt zpomalovačem hoření a rozmístil na něj padesát benzinových bomb. Ty pak postupně vybuchly v rozmezí pěti sekund.
Výbuch získal vysoce osobní rozměr pro prvního asistenta kameramana Michaela S. Endlera. Během natáčení filmu se dozvěděl, že zemřel jeho otec Gerald, bývalý technik speciálních efektů. Štáb proto Endlerovi dovolil vložit část otcova popela do jednoho z benzinových kanystrů. V den natáčení obří exploze tak starý technik vyletěl do povětří spolu s trajektem.
Jiné náročné chvíle zažila herečka Paula Patton (Claire Kuchever) na pitevním stole. Denzel Washington jí během zkoumání těla pootočil hlavou. Herečka se v ten moment snažila upírat zrak na jeden pevný bod, aby vydržela co nejdéle nemrknout a působila jako mrtvá.
Pozorní diváci odhalili nedostatky
S pitevnou souvisí hned několik chyb, kterých si všimli pozorní fanoušci. Ačkoliv byla Claire už nějakou dobu po smrti, v detailních záběrech na obličej má lesklé a vlhké oči. Mrtvé tělo by totiž neprodukovalo slzy a oči by měly být matné a suché. Při zmiňovaném otáčení hlavy navíc herečce nezafungoval pohled do prázdna. Oči zřetelně sledují pohyb kamery. Na pitevním stole také koroner konstatuje, že má žena uříznuté prsty na ruce. Z určitého úhlu je však naprosto zřejmé, že je má herečka pouze skrčené pod dlaní.
Nesrovnalost se objevila při útěku ze skladiště. Agent Doug zachrání Claire před explozí a oba dopadnou na zem. Žena v tu chvíli nemá spoutané nohy. Hned v následujícím záběru z ní ale Doug strhává pevnou lepicí pásku, kterou má kotníky svázané k sobě.
Logika selhala u obyčejného počítačového monitoru. Rozzuřený agent zničí obrazovku úderem židle, o pár minut později stejný přístroj bez problémů funguje. Samo se opravilo i auto teroristy. Agent Larry Minuti (Matt Craven) je postřelen přes zavřené dveře vozu. Když se úhel kamery změní, dveře jsou otevřené a sklo v okně zůstalo neporušené bez jediné dírky po kulce.
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