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Deja Vu: Caviezel riskoval ochrnutí a štáb přidal do exploze trajektu popel zesnulého otce kolegy

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Dennívýzva
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Snímek Deja Vu ukrývá silné zákulisní příběhy. Kaskadérský kousek herce hrozil ochrnutím a filmaři do výbuchu trajektu přimíchali popel zesnulého.
Deja Vu

Deja Vu

Zdroj: FOTO:Buena Vista Pictures & Walt Disney / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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