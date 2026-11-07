Seriál Ulice v příštím týdnu: Konec vztahu, pracovní nabídka, nová pravidla na radnici a Eddie má problém

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Seriál Ulice v příštím týdnu rozehraje další vztahová a pracovní dramata. Žofka se chystá na rázné řešení kvůli mlčícímu Matoušovi a Gábina dostane nečekanou profesní nabídku. Na křečovické radnici začnou platit přísná pravidla a napětí se přenese kvůli politice i ke společné večeři u Magdy. Žofka plánuje konec vztahu s Matoušem
Po společném badmintonu zavládlo ticho. Matouš se celý víkend vůbec neozval a Žofce běží hlavou nejrůznější scénáře. Pochybuje, jestli o ni neztratil zájem nebo neplánuje návrat k bývalé přítelkyni, kterou teď po delší době potkal a dost to s ním zamávalo. Odmítá dál setrvávat v nejistotě a chystá se zakročit. Chce si všechno vyříkat a případně vztah rovnou ukončit. Matouš ji nakonec pozve k sobě domů. Dokáže Žofka mluvit o vážných tématech i v uvolněné atmosféře?
Gábina dostane další pracovní nabídku
Sotva Gábina odmítla atraktivní práci pro slavnou zpěvačku, má na stole novou příležitost. Tentokrát jde o ještě lákavější variantu. Z jejího profesního postupu má radost jenom Mastný, který dceru v kariéře plně podporuje a vidí v tom velkou příležitost. Pumrová naopak zastává odlišný názor a raději by ji viděla doma s rodinou. Do situace se zapojí i Jirka Herman se svým vlastním pohledem na věc. Gábina tak stojí před těžkým rozhodnutím mezi rodinným zázemím a profesním růstem. A jak se na celou věc bude dívat Šimon?
Společná večeře u Magdy narazí na politiku
Magda doma pořádá společnou večeři, u které se role kuchařky zhostí Martina. Připravuje milánskou specialitu a těší se na klidný a pohodový večer. Magda má ovšem odlišné úmysly. Pořád se nedokáže smířit se Soniným volebním vítězstvím a plánuje s Jirkou Hložánkem nad jídlem řešit dění na křečovické radnici. Martina se podobným debatám brání a nechce do přátelského posezení politiku vůbec zatahovat. Hádka je na spadnutí…
Soňa zavádí na radnici pravidla oblékání
Soňa Čechová a Jirka Hložánek rozjíždějí společné úřadování, ale hned v prvních dnech narážejí na rozdílné pracovní přístupy. Soňa neváhá uplatnit svou představu o vedení a dokonce zavádí striktní pravidla, která se týkají i předepsaného oblečení. Jirka se novým detailním nařízením brání a začíná to hned v začátcích pořádně drhnout.
Kokešovou láká pozice školní tajemnice
Jana Kokešová zjišťuje, že se ve škole uvolnilo místo tajemnice. Sama i se svým okolím se shodne, že se na danou pozici výborně hodí a jde o velkou šanci. Do cesty se jí ale staví její partner Eddie. Ten se totiž začíná děsit toho, že by se potkávali doma i v práci.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).