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Seriál Ulice v příštím týdnu: Konec vztahu, pracovní nabídka, nová pravidla na radnici a Eddie má problém

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Seriál Ulice v příštím týdnu nabídne další vztahová dilemata. Gábina zvažuje novou lákavou profesní nabídku a Žofka plánuje úplně ukončit vztah s Matoušem.
Ulice_EPI 4524_IVK_2026_09_06_0016

Ulice_EPI 4524_IVK_2026_09_06_0016

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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