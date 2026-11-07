Most se začal vlnit jako stuha a před kamerami se zřítil. Jeho zkáza se ale dodnes vysvětluje chybně

Most, na kterém se lidem dělalo špatně ještě před otevřením
Když se v létě roku 1940 otevřel nový visutý most přes průliv Tacoma Narrows v americkém státě Washington, vypadal jako triumf moderního inženýrství. Dlouhá, štíhlá konstrukce spojovala břehy průlivu Pugetova zálivu a slibovala rychlejší cestování. Řidiči ale brzy zjistili, že přejíždět po ní není vždy příjemný zážitek. Vozovka se i při poměrně běžném větru zvedala a klesala ve vlnách tak viditelně, že most získal přezdívku Galloping Gertie, tedy Poskakující Gertie.
Inženýři si pohybů všimli dokonce ještě před slavnostním otevřením. Někteří dělníci při práci na mostě pociťovali nevolnost a podle historických materiálů se snažili zvládat neobvyklé kolébání například žvýkáním citronů. Problém proto nebyl tajemstvím, které by se objevilo až v osudný den. Technici instalovali tlumicí zařízení a dodatečná lana, objednali modelové zkoušky v aerodynamickém tunelu a hledali způsob, jak konstrukci zklidnit. Opatření však nepomáhala dostatečně.
Původní koncepce projektanta Clarka Eldridge počítala s výrazně robustnějším vyztužením vozovky. Pozdější návrh konzultanta Leona Moisseiffa upřednostnil subtilnější konstrukci s nízkými plnostěnnými nosníky, která byla levnější a působila elegantněji. Z dnešního pohledu však právě kombinace štíhlé vozovky, její malé tuhosti proti kroucení a způsobu obtékání větrem vytvořila nebezpečný systém. Na pohled lehký a moderní most reagoval na vítr jinak, než dobové výpočty dokázaly spolehlivě předvídat.
Sedmý listopad: z obyčejného větru se stalo smrtící kroucení
Ráno 7. listopadu zasáhl průliv silný vítr. Přibližně dopoledne dosahoval u mostu rychlosti kolem 65 kilometrů za hodinu. Pro visutou konstrukci mimořádného rozměru to nebyl vítr, který by sám o sobě musel automaticky znamenat katastrofu. Galloping Gertie se ale začala rozkmitávat stále intenzivněji. Zpočátku se po vozovce šířily známé svislé vlny, během dopoledne se však jejich charakter změnil.
Jedna strana vozovky začala stoupat, zatímco druhá klesala. Most se už jen nehoupal, ale kroutil kolem podélné osy, jako když někdo z obou konců otáčí širokou stuhou opačným směrem. Profesor Frederick Bert Farquharson z Washingtonské univerzity, který nestabilitu dlouhodobě zkoumal, právě tento pohyb považoval za zvlášť nebezpečný. Z jeho pozorování pocházejí i slavné filmové záběry katastrofy.
Most byl uzavřen pro dopravu. Řidič Leonard Coatsworth zanechal na vozovce automobil, v němž zůstal jeho pes Tubby. Pokusy o záchranu zvířete skončily neúspěchem a pes zahynul při zřícení; lidé naštěstí při samotném pádu mostu nezemřeli. Tento detail je v příběhu často zastíněn spektakulárním obrazem rozpadající se stavby, ale připomíná, že dění nebylo pouhým laboratorním pokusem na kameru.
Kolem jedenácté hodiny se části ocelové konstrukce začaly rozpadat a střední rozpětí se zřítilo do vody. Most sloužil pouhé čtyři měsíce. Zůstaly po něm poničené závěsy, poškozené věže a především otázka, jak mohl moderní projekt selhat při větru, který nebyl ničivým hurikánem.
Proč nestačí říct, že za všechno mohla rezonance
Kdo viděl film slavného pádu, možná slyšel vysvětlení, že vítr most rozhoupal rezonancí. Princip mechanické rezonance je známý: pravidelně opakovaná síla může při vhodné frekvenci vyvolávat rostoucí kmitání, podobně jako když správně načasovanými pohyby rozhoupáváme houpačku. Pro výuku fyziky jde o názorný příklad. U Tacoma Narrows je však jako hlavní vysvětlení zavádějící.
Americká fyzikální společnost APS výslovně upozornila, že populární školní příběh neodpovídá skutečnému mechanismu. Klíčové bylo takzvané torzní flutterové kmitání, aerodynamická nestabilita vznikající vzájemným působením proudícího vzduchu a pružné konstrukce. Vítr se neomezil na roli vnějšího metronomu udávajícího pevný rytmus. Samotný pohyb mostu měnil proudění vzduchu kolem vozovky a to zpětně dodávalo energii dalšímu pohybu.
Představme si tenký plech vystavený proudu vzduchu. Jakmile se trochu ohne či natočí, vzduch na něj začne působit jinak. Nová síla může zvýšit deformaci a tím zase změnit proudění. U špatně navržené pružné konstrukce vzniká zpětná vazba, která místo tlumení kmitání jejich amplitudu zvětšuje. Tacoma Narrows byla mimořádně zranitelná právě proto, že její vozovka poskytovala větru velkou plochu a proti torznímu pohybu byla poměrně málo tuhá.
Technická rekonstrukce státního dopravního úřadu Washingtonu navíc ukazuje, že při přechodu ze svislých vln na kroucení sehrálo roli také posunutí svorky na hlavním severním laně. To přispělo k asymetrii systému. Není tedy přesné vyprávět zřícení jako příběh jediné frekvence větru, která náhodou odpovídala vlastnímu kmitočtu mostu. Šlo o souhru aerodynamiky, poddajné konstrukce a konkrétního vývoje poruchy.
Chyba, kterou už inženýři nestačili opravit
Na celém příběhu je obzvlášť nepříjemné, jak blízko se technici dostali k návrhu řešení. Farquharson v aerodynamickém tunelu studoval modely vozovky a upozornil na nebezpečný torzní pohyb. Navrhovaná opatření počítala například s úpravou tvaru nosníků tak, aby vzduch konstrukci obtékal příznivěji. Stát Washington měl připravované řešení, ale práce ještě nezačaly.
V listopadovém týdnu se tak potkaly dva různé rytmy. Inženýrský tým potřeboval čas na výpočty, zkoušky, výrobu a montáž dodatečných prvků. Příroda žádný termín nedodržovala. Most se zřítil právě v době, kdy se připravovala jeho úprava. Historické záznamy proto nedovolují pohodlné tvrzení, že „nikdo nevěděl, co hrozí“. Varovné signály existovaly, ale zkušenosti tehdejšího oboru nestačily k pochopení celé naléhavosti problému.
Katastrofa spustila rozsáhlé vyšetřování a zásadně změnila přístup k navrhování dlouhých visutých mostů. Inženýři začali důsledněji řešit aerodynamickou stabilitu, modelové zkoušky ve větrných tunelech, tuhost vozovek a tlumení kmitů. Nešlo o důkaz, že by se visuté mosty neměly stavět. Ukázalo se, že u velmi subtilních konstrukcí nestačí sledovat jen statické zatížení a jednoduchou pevnost materiálu.
Nový most je vlastně odpovědí na pád toho starého
Náhradní most Tacoma Narrows byl otevřen v roce 1950. Jeho konstrukce už zohledňovala poučení ze zřícení předchůdce: hlubší a pevnější příhradové nosníky, prostor pro průchod vzduchu a další prvky omezující nežádoucí pohyby. Původní základy a některé části stavební infrastruktury bylo možné využít, ale samotný přístup k aerodynamice se změnil. V roce 2007 přibyl vedle něj další most, protože dopravní potřeby regionu dál rostly.
Záběry z roku 1940 však dodnes žijí vlastním životem. Působí jako přírodní trik, v němž beton a ocel na chvíli ztratily svou pevnost. Ve skutečnosti zachycují vzácný okamžik, kdy se technici i veřejnost mohli na vlastní oči podívat na dynamickou slabinu obrovské stavby. Poučení z Tacoma Narrows není prosté „vítr dokáže shodit most“. Skutečnost je složitější: konstrukce může být dostatečně pevná vůči jedné kategorii sil, a přesto selhat, pokud nepochopíme, jak sama mění prostředí, které na ni působí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Washington State Department of Transportation – Tacoma Narrows Bridge: Collapse [2], Washington State Department of Transportation – Lessons from Failure [3], American Physical Society – November 7, 1940: Collapse of the Tacoma Narrows Bridge [4], American Society of Civil Engineers – Tacoma Narrows Bridges [5], img ai generated