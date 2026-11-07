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Petr Janda věří, že Marta může vyhrát StarDance: Já bych ji nepodceňoval!

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Dennívýzva
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Po prvním kole to vypadalo na pořádný boj, teď ale Marta Jandová (52) podle svého otce na tanečním parketu rozkvétá. Petr Janda (84) ji přišel podpořit na StarDance a věří, že má na to dojít hodně daleko. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o jejím začátku, tanečních genech i chvíli, kdy ho dcera na parketu nadchla.
Petr Janda

Petr Janda

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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