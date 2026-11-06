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Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe

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Dnes můžeme používat nejrůznější nositelnou elektroniku, která se snaží měřit více než jen počet ušlých kroků za den. Sice ani jedno zařízení není zpravidla natolik...
Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe

Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe

Zdroj: Samsung
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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