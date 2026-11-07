Po kterých sýrech se nejvíce tloustne a které jsou považovány za dietní?

Sýry nejsou jen pochoutka k mlsání. Skrývají v sobě bílkoviny pro svaly, vápník pro kosti a řadu dalších látek, které tělo potřebuje. Problém nastává ve chvíli, kdy si vyberete ten špatný typ. Pak se z malé svačinky stane kalorická bomba plná tuku a soli.
Tvaroh: nenápadný hrdina zdravé výživy
Zjednodušeně se dá říci, že tvaroh je prostě král. Obsahuje minimum tuku, zato velké množství kvalitních bílkovin. Skvěle zasytí, pomůže regeneraci po tréninku a podpoří růst svalové hmoty. A co víc, dá se s ním vařit i péct nebo si ho prostě můžeme jen namazat na chleba.
Ricotta a cottage sýr patří do stejné kategorie. Jsou lehké, jemné, a přitom výživné. Ricotta se vyrábí ze syrovátky, což z ní dělá vynikající zdroj syrovátkového proteinu, který se skvěle vstřebává. Cottage zase milují sportovci, protože má nízký obsah tuku a vysoký podíl bílkovin. Oba sýry se hodí do salátů, těstovin, pomazánek i dezertů.
A pak je tu mozzarella. Italská klasika, která fantasticky chutná, aniž by příliš zatěžovala. Pokud zvolíte odlehčenou verzi (light), klidně si ji dopřejte i při redukci hmotnosti. Skvěle funguje s rajčaty, bazalkou nebo na domácí pizze z celozrnného těsta.
Možná vás to překvapí, ale mezi dietní šampiony patří i Olomoucké tvarůžky. Ano, ty s výraznou vůní. Mají téměř nulový obsah tuku, zato nabízejí solidní porci bílkovin. Jediné, na co si dejte pozor, je vyšší obsah soli, která může v těle zadržovat vodu.
Feta a kozí sýry: ano, ale s rozumem
Feta i kozí sýry mají sice o něco víc tuku než tvaroh, ale zato dodají jídlům nezaměnitelnou chuť a spoustu cenných minerálů. Díky ovčímu nebo kozímu mléku bývají navíc lépe stravitelné než klasické kravské sýry. Ideální jsou do salátů nebo na gril, jen pozor na porce. Při hubnutí platí: méně je někdy více.
Naopak existuje skupina sýrů, u kterých byste měli být obezřetní. Tavené sýry a různé „sýrové výrobky" často obsahují rostlinné tuky místo mléčných a pořádnou dávku soli. Na obalu je poznáte podle názvů jako „tavený výrobek“ nebo „sýrové dílky“. Do zdravého jídelníčku opravdu nezapadají.
Tučné plátkové sýry typu eidam 45 %, gouda, ementál nebo čedar jsou sice chutné, ale bohužel i hodně kalorické. Pokud si je chcete dopřát, pak opravdu jen symbolicky. Podobně na tom jsou plísňové sýry jako niva, camembert, gorgonzola. Chuť mají výraznou, ale obsah tuku i soli je vysoký, což při redukční dietě není ideální kombinace.
Důležité je také vědět, že procento tuku na obalu sýrů obvykle označuje tuk v sušině (t. v s.). Reálný obsah tuku v celkové hmotnosti sýra je tak o něco nižší, záleží na tom, kolik vody daný druh obsahuje. I tak ale platí: čím nižší číslo, tím lépe.
Jak na to v praxi
Sýry kombinujte se zeleninou. Salát s cottage nebo fetou je skvělá volba na oběd i večeři. Jezte je spíš dopoledne, dodají tak energii i stavební látky pro svaly. Vybírejte druhy do 30 % tuku a nezapomínejte na pestrost. I zdravé potraviny je dobré střídat.
A hlavně: všeho s mírou. I tvarohu se dá přejíst. Klíčem k úspěchu není vyloučení sýrů z jídelníčku, ale chytrý výběr a rozumné porce. Když tohle zvládnete, můžete si sýr užívat bez výčitek – a vaše postava vám poděkuje.
Zdroje článku: nestarneme.cz, prostreno.cz, prozeny.cz, bezhladoveni.cz, nespechej.cz
Autor článku: Jan Šebek