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Je víno lepší než sex? Merlot má pár nečekaných výhod, ale vítěze raději nevyhlašujme

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Sedmého listopadu slaví Merlot svůj mezinárodní den. Ideální příležitost položit velmi nevědeckou otázku: může být sklenka dobrého vína lepší než sex? Obojí pracuje s očekáváním, vůní, chutí a náladou. Jenže věda nám do romantického souboje hodí vidle dřív, než stihneme otevřít druhou láhev.
Je víno lepší než sex? Merlot má pár nečekaných výhod, ale vítěze raději nevyhlašujme

Je víno lepší než sex? Merlot má pár nečekaných výhod, ale vítěze raději nevyhlašujme

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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