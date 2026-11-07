Je víno lepší než sex? Merlot má pár nečekaných výhod, ale vítěze raději nevyhlašujme

Začněme jedinou fér odpovědí: záleží na víně. A na sexu.
Mezinárodní den Merlotu připadá na 7. listopadu. Wine & Spirit Education Trust ho uvádí ve svém kalendáři vinařských dnů a pro nás je to dostatečně dobrá záminka otevřít láhev – nebo alespoň článek.
A protože Poudrée není degustátorská komise, nebudeme dnes předstírat, že nejdůležitější otázkou života je, zda ve vůni cítíš černou švestku nebo lesní podrost. Mnohem zásadnější je jiné dilema: může být opravdu dobrá sklenka Merlotu lepší než sex? Na to neexistuje vědecká tabulka. A upřímně, kdyby existovala, metodiku bychom chtěly vidět velmi podrobně.
Víno vyhrává v logistice
Merlot má jednu nespornou výhodu: nečeká, že mu po večeři napíšeš, jak ses cítila. Nemá bývalou partnerku, neřeší attachment style a nepoloží ti v 23:48 otázku „na co myslíš?“. Stačí vývrtka, sklenka a láhev.
Dobře zvolený Merlot navíc umí být přesně ten typ červeného, který nepotřebuje večerní přednášku. Podle Wine Folly může sahat od měkčích, ovocných a přístupných vín až po plná, strukturovaná vína schopná zrát. Typické jsou tóny švestek, třešní, ostružin, čokolády, vanilky nebo bylin a často působí méně svíravě než Cabernet Sauvignon.
Což je velmi elegantní způsob, jak říct: když nechceš s vínem bojovat, Merlot je slušný kandidát.
Sex ale pořád drží jednu kategorii, ve které víno nemá šanci
Víno může být smyslné. Vůně, teplota sklenky, chuť, večeře, hudba a celý rituál kolem něj velmi ochotně přesvědčí mozek, že večer právě získal lepší scénář. To ale z alkoholu nedělá afrodiziakum.
Výzkum vztahu mezi alkoholem a sexualitou je složitý. Některé studie ukazují, že lidé mohou při nižších dávkách alkoholu subjektivně vnímat větší touhu nebo uvolnění, zároveň ale vyšší množství zhoršuje úsudek, komunikaci souhlasu a může negativně ovlivňovat sexuální funkce. Systematický přehled studií u žen například našel souvislost mezi konzumací alkoholu a vyšším rizikem sexuálních dysfunkcí.
Takže vědecké skóre „víno 1 : sex 0“ nám bohužel neprošlo.
Merlot je dobrý právě proto, že nemusí nic dokazovat
Merlot má léta pověst bezpečného, snadno pitelného červeného. Částečně si ji zaslouží, částečně je nespravedlivá. Umí totiž být jednoduchý a ovocný, ale také hluboký, strukturovaný a velmi drahý.
Je jednou z klasických odrůd Bordeaux a skvěle se přizpůsobuje různým klimatům. V chladnějších oblastech může působit svěžeji a nabízet červené ovoce a bylinné tóny, v teplejších bývá zralejší, plnější a tmavší.
Pokud se ve víně nevyznáš a chceš prostě dobrou láhev na sobotní večer, nepotřebuješ se učit atlas vinic. Hledej styl, který ti chutná, a klidně se v obchodě zeptej, zda je konkrétní Merlot spíš svěží a ovocný, nebo plnější a sudovější.
Co k němu dát, když se rozhodneš, že večer začne jídlem
Středně plný Merlot bývá velmi vděčný k jídlu. Funguje s pečeným nebo dušeným masem, houbami, těstovinami s masovou nebo rajčatovou omáčkou, tvrdšími sýry a podzimními jídly, která mají dost chuti, ale nepotřebují extrémně těžké víno. A tady má víno proti sexu další praktickou výhodu: Merlot se neurazí, když mu dáš lasagne.
Na druhou stranu, jestli chceš udělat z obyčejné soboty malý rituál, nemusí být menu vůbec komplikované. Dobrý chléb, sýr, olivy, pár ořechů a něco, co opravdu ráda jíš, fungují lépe než večeře sestavená jen proto, že „se to k vínu páruje“.
A kolik vína je ještě romantika?
Tady přestáváme žertovat. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že neexistuje forma konzumace alkoholu úplně bez zdravotního rizika a riziko roste s množstvím a frekvencí. Alkohol navíc není dobrý nástroj na zvládání samoty, stresu ani problémů ve vztahu.
A pokud se víno a sex potkají ve stejný večer, platí ještě jedno mnohem důležitější pravidlo: opilost komplikuje úsudek a komunikaci souhlasu. Sklenka vína není problém, který musíme dramatizovat. Ale alkohol nikdy není náhrada za jasné ano.
Tak co tedy vyhrálo?
Víno je spolehlivější. Sex je interaktivnější. Merlot vydrží v lahvi, když nemáš náladu. Sex může být lepší, když ji máš. Víno má jasnější etiketu. U lidí pořád nikdo nevymyslel povinné uvedení původu, ročníku a varování před komplikovanou komunikací.
Takže vítěze nevyhlásíme. Na Mezinárodní den Merlotu si klidně dej sklenku dobrého vína, pokud alkohol piješ. Jen bychom mu nepřisuzovaly schopnosti, které nemá.
A jestli je právě dnes večer lepší než sex?
To už naštěstí není otázka pro vědu. To je tvoje sobota.
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Zdroje: Wine & Spirit Education Trust – Grape and Wine Days Calendar [1], Wine Folly – The Comprehensive Guide to Merlot [2], BMC Women's Health / PubMed – The risk of sexual dysfunction associated with alcohol consumption in women: a systematic review and meta-analysis [3], Journal of Sex Research / PubMed – How Does Alcohol Use Relate to Sexual Consent? A Scoping Review [4], World Health Organization – Alcohol [5].