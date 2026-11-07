Hvězda Cizinky si plní dávný sen. Oblíbený herec chystá krvavou fantasy o válce skotských klanů a zakázané lásce

Historická fantasy série Cizinka, která má na Kinoboxu skvělé hodnocení 74 % skončila, a stále je k vidění na Netflixu. Na HBO Max zase můžete sledovat osudy rodičů Jamieho a Claire v seriálu Cizinka: Krev mé krve, jenž si na Kinoboxu vysloužil krásných 78 %.
Právě s Cizinkou je zjevně navždy spojený i skotský herec Graham McTavish, a to díky roli Dougala MacKenzieho. Fanoušci ale vědí, že se v sérii objevil i jako William „Buck“ MacKenzie. Kromě Cizinky si herec zahrál například v seriálech Kazatel,
Zaklínač nebo Rod Draka.
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Nyní se talentovaný Graham McTavish soustředí na svůj románový debut. Pro vydavatelství HarperCollins píše knižní trilogii s názvem Redshanks. Jde o historickou fantasy sérii, jejíž první díl ponese název Blood of the Highlands. Čtenáři se tedy můžou těšit na příběh odehrávající se
na Skotské vysočině.
„Jsem nesmírně hrdý na to, že můžu konečně oznámit svůj románový debut. Vydavatelství HarperCollins mě požádalo, abych napsal knižní trilogii. První díl vyjde příští rok. Brzy se můžete těšit na další novinky – splnil se mi tak sen, o kterém jsem snil už jako jedenáctiletý kluk. Těším se, až se o to s vámi všemi podělím,“ napsal herec na svém instagramovém účtu. O čem je první kniha historické fantasy trilogie Redshanks?
Děj první
knihy Blood of the Highlands se odehrává ve Skotsku v roce 1642. Na ostrově Mull zuří nelítostný konflikt mezi soupeřícími klany, který tvoří pozadí epického příběhu o zradě, lásce a nadpřirozených jevech.
Hlavním hrdinou je Kal MacLean, skotský válečník, který zázrakem vyvázne živý z krvavého vpádu do Ganavan Bay, kde se jeho klan střetl s rivaly z rodu Campbellů. Těžce zraněný Kal se probouzí uprostřed těl padlých bratrů a zjišťuje, že ho zachránila Mary, vdova z rodu Campbellů, která by podle všech pravidel měla být jeho zapřisáhlou nepřítelkyní. Žena také skrývá tajnou sílu a setkání těchto dvou se brzy ukáže být součástí širšího spiknutí.
Foto: Starz! / Sony Pictures Home Entertainment Cestopis se Samem Heughanem
Ačkoliv se jedná o McTavishův první počin v oblasti beletrie, tento skotský herec je už uznávaným autorem bestsellerů. V minulosti totiž spolupracoval se svým kolegou ze seriálu Cizinka
Samem Heughanem na cestopisných knihách Clanlands a The Clanlands Almanac, které nabízí fascinující pohled do bohatého kulturního dědictví, historie a tradic Skotska.
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Dále spolu napsali i cestopis Clanlands in New Zealand zaměřený na dechberoucí krajinu, bohatou historii, prvotřídní jídlo a další chutě, vůně i krásy
Nového Zélandu. Tyto tři cestopisy, které bohužel nevyšly v českém překladu, slouží jako průvodce k úspěšné sérii Men in Kilts: A Roadtrip With Sam and Graham. Kdy vyjde kniha Blood of the Highlands?
První kniha McTavishovy trilogie Redshanks nazvaná Blood of the Highlands by měla vyjít v červnu 2027. Zatím není známo, zda bude přeložena do češtiny.
Zdroje: Serialowa, Screen Rant, Instagram Grahama McTavishe