Pudinkový závin s krémovou náplní je příjemnou alternativou ke klasickému jablečnému štrúdlu

Ke
kynutému jsem se, upřímně, dlouho moc nehrnula. V hlavě jsem měla uložené, že závinu rovná se hlídat mléko, kynuté těsto droždí, teplo v kuchyni a pak ještě čekat, jestli se to celé vůbec zvedne. Jenže pak mi maminka poslala recept s malinovým pudinkem a já ho odložila jen na pár dnů. Poprvé jsem pekla dost opatrně, mísu poctivě přikrytou utěrkou a každou chvíli jsem kontrolovala, co těsto dělá. Výsledek mě překvapil: šest voňavých závinů zmizelo ještě ten večer. Druhou kávu jsem si dolévala už prakticky k prázdnému talíři.
Na
pudinkovém závinu je sympatické hlavně to, že nestojí na ničem výjimečném. Obyčejné kynuté těsto, k tomu hustý pudinkový krém. Hotový ale na stole moučník nevypadá jako rychlá improvizace, spíš jako něco, co se peklo pro návštěvu.
Můj tip zní: Kvásek z droždí, mléka a lžíce mouky nechte pod utěrkou opravdu celých 10 minut, nejlépe někde v teple. Klidně na sporáku vedle trouby, která se mezitím nahřívá. Po deseti minutách má pěnit, trochu bublat a prostě vypadat živě. Pokud se neděje skoro nic, bývá na vině droždí. Je otrava směs vylít a začít znovu, ale pořád lepší než čekat hodinu u těsta, které se nakonec ani nehne. Recept na měkký pudinkový závin z kynutého těsta s malinovou náplní
Z této dávky vyjde
6 závinů. Vždy dva se dají obtočit kolem sebe, takže nakonec vzniknou tři větší propletené kusy. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Kynuté těsto 200 ml teplého mléka 50 g krupicového cukru 42 g čerstvého droždí 400 g hladké mouky 2 lžíce oleje 1 vejce M špetka soli Pudinková náplň 250 ml mléka 1 balíček malinového pudinkového prášku (40 g) 100 g krupicového cukru 80 g másla nebo rostlinného tuku Potření a dokončení 1 vejce trocha mléka moučkový cukr na posypání (volitelné) Postup přípravy lahodného pudinkového závinu z kynutého těsta
1. Začněte náplní, ta potřebuje vychladnout. Do menšího hrnce nalijte
250 ml mléka, přidejte malinový pudinkový prášek a 100 g cukru. Metličkou směs pořádně rozmíchejte, aby v mléce nezůstaly hrudky. Vařte na středním plamenu za stálého míchání, dokud nevznikne hustá kaše. Do horkého pudinku vmíchejte 80 g másla a prošlehejte ho dohladka. Povrch přikryjte potravinářskou fólií tak, aby ležela přímo na pudinku, ne jen přes okraj hrnce. Tím se nevytvoří tuhý škraloup. Nechte náplň úplně vychladnout.
2. Potom se pusťte do kvásku. Do misky nalijte
200 ml teplého mléka; má být vlažné, ne horké. Přisypte 50 g cukru, 1 lžíci mouky a rozdrobte 42 g čerstvého droždí. Krátce promíchejte, přikryjte utěrkou a nechte 10 minut stát na teplém místě. Správně nastartovaný kvásek začne pěnit a bude mít typickou drožďovou vůni. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Pudinkový závin, který voní celým bytem: Vláčné těsto stočené kolem hedvábného krému z pudinku a másla
3. Ke kvásku přidejte
400 g hladké mouky, 2 lžíce oleje, 1 vejce a špetku soli. Vypracujte hladké, pružné těsto. Ručně to trvá zhruba 8 až 10 minut, robot to zvládne o něco rychleji. Těsto se nemá lepit na prsty, zároveň by ale nemělo být tuhé a suché. Mísu zakryjte a nechte těsto 20 minut odpočívat v teple.
4. Vykynuté těsto rozdělte na
6 stejně velkých dílů. Každý díl rozválejte na lehce pomoučněné ploše na obdélník, přibližně 20 krát 15 centimetrů. Potřete ho vychladlou pudinkovou náplní. Pak těsto přeložte z jedné i druhé strany tak, aby vznikl podlouhlý závin. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Pudinkový závin, který voní celým bytem: Vláčné těsto stočené kolem hedvábného krému z pudinku a másla Tvarování závinů
5. Vezměte vždy dva připravené záviny a opatrně je kolem sebe obtočte. Vznikne jednoduchý propletený tvar, který se v troubě trochu rozevře a na povrchu zezlátne. Hotové kusy přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
6. Záviny přikryjte čistou utěrkou a nechte je ještě
30 minut kynout na teplém místě. Mezitím předehřejte troubu na 160 stupňů.
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7. Do misky rozklepněte vejce, přilijte trochu mléka a vidličkou prošlehejte. Vykynuté záviny směsí potřete po celém povrchu, klidně i pečlivěji v záhybech. Barva po upečení pak bude hezčí.
8. Pečte
18 až 22 minut, dokud závin nezezlátne a nezačne výrazně vonět. Propečení ověřte dřevěnou špejlí; po vytažení má zůstat suchá. Po vyndání z trouby nechte záviny asi 10 minut chladnout na mřížce. Nakonec je můžete podle chuti poprášit moučkovým cukrem. Tipy redakce: Hustota náplně: Pudink uvařte opravdu hustý. Řidší náplň při pečení snadno vyteče a těsto pak zbytečně zvlhne. Pomáhá použít o 20 až 30 ml méně mléka, než doporučuje návod na sáčku. Záměna příchuti: Malinový pudink lze vyměnit za vanilkový, čokoládový nebo jahodový. Postup zůstane stejný, jen se změní chuť a barva náplně. Skladování: Nejlepší je závin čerstvý, ideálně v den upečení. Přikrytý vydrží 2 dny při pokojové teplotě. Před podáváním ho můžete na pár minut dát do trouby vyhřáté na 100 stupňů, změkne a bude působit čerstvěji. Tvarování pro začátečníky: Pokud se vám nechce řešit proplétání, upečte záviny jako běžné samostatné rolky. Na chuti se nic nezmění, jen budou jednodušší na pohled. Potření vejcem: Místo mléka můžete do vejce přidat lžičku smetany. Povrch pak bývá lesklejší a barva o něco sytější, podobná pečivu z pekárny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca