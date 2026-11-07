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Pudinkový závin s krémovou náplní je příjemnou alternativou ke klasickému jablečnému štrúdlu

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Pudinkový závin z kynutého těsta je jeden z těch moučníků, které vypadají jako velká práce, ale ve skutečnosti vás odmění za každou minutu strávenou v kuchyni. Těsto je měkké, náplň krémová a výsledek mizí z plechu ještě teplý.
Fotografie k pudinkovému závinu

Fotografie k pudinkovému závinu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Pudinkový závin, který voní celým bytem: Vláčné těsto stočené kolem hedvábného krému z pudinku a másla
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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