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Bezpilotní bomba potřebovala piloty. Paradox projektu Aphrodite začínal už na ranveji

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Projekt Aphrodite měnil staré bombardéry v dálkově řízené létající pumy. Vzlet a předání řízení ale stále vyžadovaly dva muže na palubě.
Bombardér B-17F Memphis Belle s prosklenou přídí a vrtulemi vystavený v leteckém muzeu.

Bombardér B-17F Memphis Belle s prosklenou přídí a vrtulemi vystavený v leteckém muzeu.

Zdroj: KLaRock / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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