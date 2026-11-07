Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkům

Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkůmZdroj: Pexels
Článek byl publikován 07.11.2026 14:20
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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