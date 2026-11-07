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Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkům

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Dennívýzva
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Strážníci v Českých Budějovicích ve čtvrtek 5. listopadu zasahovali kvůli jednadvacetiletému muži, který řídil, i když to má zakázané. Hlídka městské policie do Kněžské ulice vyjela na základě oznámení od kolemjdoucího muže.
Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkům

Má zákaz řízení, přesto sedl za volant. Doma jsem se nudil, řekl budějckým strážníkům

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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